【文化360】《中國古代男子的化妝》 (二)Play10:25陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。 Credit: Image by PatrickQuinn from Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.53MB) 陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。原來古代美男子好喜歡白淨的皮膚，而且更要白裡透紅。到底他們用什麼護膚品護膚的呢？他們還會「插花」在頭上。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《中國古代男子的化妝》 (一)【文化360】《嬰寧》(六)【文化360】《嬰寧》(五)【文化360】《嬰寧》(四)【文化360】《嬰寧》(三)【文化360】《嬰寧》(二)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【聽眾問題】點樣成功種植番荔枝「釋迦果」？中國人春秋戰國時已發現澳洲？【原住民之聲】一文看清公投意義及須知SBS 新聞簡報（8月4日）