【文化360】《中國古代男子的化妝》 (二)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。 Credit: Image by PatrickQuinn from Pixabay

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。原來古代美男子好喜歡白淨的皮膚，而且更要白裡透紅。到底他們用什麼護膚品護膚的呢？他們還會「插花」在頭上。詳情請一齊收聽【文化360】。

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