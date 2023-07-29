【文化360】《中國古代男子的化妝》 (一)Play10:25陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。 Credit: Image by PatrickQuinn from Pixabay下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.54MB) 陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代時喜歡化妝的男子。原來不少我們認識的古代歷史人物都喜歡化妝，原來「七步詩人」曹值都非常注重打扮化妝。還有哪些古代美男子喜歡化妝呢？到底點解呢？古代男子用什麼「粉底」扮靚呢？詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《嬰寧》(六)【文化360】《嬰寧》(五)【文化360】《嬰寧》(四)【文化360】《嬰寧》(三)【文化360】《嬰寧》(二)【文化360】《嬰寧》(一)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes專訪《燈火闌珊》導演曾憲寧：冀電影重建消失的香港視角文化【家長要考牌】移民數字升帶動「港媽學車潮」？澳洲上空8月驚現2X超級滿月SBS中文新聞 （7月29日）