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中秋節食乜好？

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中秋節即將來臨，所以，在今集【開心星期三 之 李太好知味】 李太會為大家介紹一些可以用來慶祝中秋節的菜式。 Source: EPA / LUONG THAI LINH

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Published 8 September 2022 at 1:28pm
By Selina Kong
Presented by Selina Kong
Source: SBS

中秋節即將來臨，所以，在今集【開心星期三 之 李太好知味】 李太會為大家介紹一些可以用來慶祝中秋節的菜式。

Published 8 September 2022 at 1:28pm
By Selina Kong
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其中包括烏龍薰雞和楊枝甘露。

李太亦會解答大家在煮食上的問題。
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