其中包括烏龍薰雞和楊枝甘露。
李太亦會解答大家在煮食上的問題。
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SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
中秋節即將來臨，所以，在今集【開心星期三 之 李太好知味】 李太會為大家介紹一些可以用來慶祝中秋節的菜式。 Source: EPA / LUONG THAI LINH
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