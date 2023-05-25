你認為總理艾巴尼斯在上任一年後是否有兌現大選時的承諾呢？

同時，他去年在領導工黨成功贏得大選時，亦曾經向澳洲人承諾，每個人都會有平等的機會取得成功。但是，經過一年之後，他又兌現了多少承諾？





先看看澳洲現時所面對的經濟環境，通脹率目前為百分之 7左右，大家都面對不少的生活壓力。同時，澳洲在過去一年多以來，有房貸的人士要面對連續11次加息之苦，至於租屋的人士，亦需面對租金不斷上升的問題。至於在今個月初公佈的財政預算案，工黨承諾的實質工資增長似乎是兌現了承諾，但前提是要現時的通脹回落，才會有真正實質的增長。





另一方面，澳洲納稅人在未來幾十年將要付出驚人的代價，來支付龐大的軍費開支以求在太平洋的軍備競賽中保持平衡。





在政治層面上看，艾巴尼斯與澳洲最大的貿易夥伴中國保持著微妙的平衡關係，而他在峇厘與中國國家主席習近平首次會面後，令中國對澳洲的出口禁運逐漸放寬。而在過去數天，印度總理莫迪的到訪，亦令到兩國的關係逐步向好，兩人昨天（24／5）亦簽署了兩項經濟夥伴協議，包括讓學生及商界人士可以更容易來往兩地以及一項綠色氫能工作小組協議，以期讓兩國可以得知全球減排的目標。





不過，艾巴尼斯在國會中卻是兩面受敵。由於未能在參議院中取得大多數議席執政，如果他必須在反對黨中站穩陣腳，便需要爭取綠黨和其他兩名中立議員的支持。故此，工黨在國會中希望推動的多項政策， 亦因此經常受阻。





所以在這集【大眾論壇】，想問問大家：『你認為艾巴尼斯在過去一年是否有兌現到他在大選時的承諾呢？你又認為他是否仍然是一個較佳的總理呢？』



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。





