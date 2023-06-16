【Hello 你好嘛！】籍藝術展向「離散港人」問安

主辦方澳港聯的代表Jo亦表示，希望透過文化藝術與在澳港人有更深連結，及向海外人士細訴香港近年的變化。





「因為今次（藝術展）想展示近年香港的情況，有很多人需要『離散』。」





「以往我們稱為『移民』就有自己可以主動離開意味，但現在所謂的『離散』則相對被動—好像大家要（被迫）分開，前往不同的地方。」





「（因此，我們）想去展現一些『離散的香港人』，亦給予他們一些關懷與療癒。」



Credit: Facebook/澳港聯Australia-Hong Kong Link 藝術展的策展人之一是在澳洲生活多年的藝術家Pamela Leung。她向SBS中文廣東話節目表示，解釋選用的名字的意念，除了反映香港文化是華洋交雜外，亦是希望所有從香港來澳洲生活的朋友問好。





「我用【Hello 你好嘛！】，其實這句說話很能表達香港的文化， 就是中西合璧，香港人的對話亦往往夾雜中英文。」





「『你好嘛』是香港人的口語化表達（的句字），主題的意思亦包含著身份認同，一看就會感受到好像香港人在說話，而我亦希望這個主題能反映香港與澳洲的文化聯繫。」





「基於不少香港人近年出於許多不同的因素移居澳洲，我亦很希望能關懷、及盛意地向他們問好，我覺得這一句簡單的問候語已勝過萬語千言。」





其實Pamela早已希望聯絡有香港背景的本地藝術家一同舉辦展覽，因此當香港人權益關注組織「澳港聯」邀請，她就馬上就答應會提供作品，並擔任展覽的策展人之一，另外一名策展人亦是移澳港人藝術家Rachael Kiang。





據Pamela的介紹，她亦會有兩個裝置藝術作品在現場展出，其中一個作品緣於有心人向對方贈送了大批「手足工仔匙扣」，而她亦會以此為提創作，這亦是大會聯絡她的初衷。另外一個Pamela的作品則會以霓虹光管反映香港的獨特城市氛圍。



Jo亦指，他們今次邀請了12位藝術家，他們會以不同形式的作品向大家講述離散港人的故事，但並不一定帶有政治色彩。





「見到之前已有不少香港電影引入給澳洲觀眾，我們亦希望能在文化領域做更多工作。剛好我們遇到今次的策展人Pamela及Rachael，互相的討論下就建立這次的展覽。」





「今次會有裝置藝術、攝影作品、亦會有一些行為藝術表演。參與的藝術家有12位，其中三人是在雪梨定居，有六位則本身是維州居民，亦有一人在阿德雷德及一人在布里斯本，另一位藝術家則身處台灣，他們都是離散的香港人。」





Pamela指，她邀請這批藝術家，主要希望他們的作品能展演他們與香港人的連結，但當中並不一定有政治色彩。





「12位藝術來自不同的年齡層，有不同的背景，來澳的年份亦有不同，他們創作的物料亦有是較多元化的。」





「我亦希望可以尋找到利用不同形色創作、亦比較多元化的藝術家，去表達其感受及對將來的展望。」





「共同的主題就是多少一定會與香港有關，但就不一定會涉及政治，當中有思鄉的情懷，或者反映移民的心態。」



Credit: 澳港聯Australia-Hong Kong Link 【Hello 你好嘛！】文創藝術展，將由6月17日開始至7月2日，於逢星期五、六及日的下午二時起，在雪梨Leichhardt向外開放。活動地點為Articulate Project Space, 497 Parramatta Road, Leichhardt NSW 2040, Sydney。開幕禮亦請到前香港立法會議員許智峯作特別嘉賓。





開幕禮亦會有年輕的獲奬行為藝術家Natalie Yau的表演，多元藝術家Rainbow Chan亦會於閉幕時演出。



