【Hello 你好嘛！】籍藝術展向「離散港人」問安

hello title.jpg

Credit: Facebook/澳港聯Australia-Hong Kong Link

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

近年很多香港人因不同原因離開當地落戶澳洲，據【Hello 你好嘛！】文創藝術展的主辦方解釋，有別於以往被稱為「移民」，近年離港的人士可能會比較喜歡「離散群體」這個身份認同，他們舉辦的藝術展就是希望反映這個現實。

主辦方澳港聯的代表Jo亦表示，希望透過文化藝術與在澳港人有更深連結，及向海外人士細訴香港近年的變化。

「因為今次（藝術展）想展示近年香港的情況，有很多人需要『離散』。」

「以往我們稱為『移民』就有自己可以主動離開意味，但現在所謂的『離散』則相對被動—好像大家要（被迫）分開，前往不同的地方。」

「（因此，我們）想去展現一些『離散的香港人』，亦給予他們一些關懷與療癒。」
350798092_605718701326062_2413858514824078798_n.png
Credit: Facebook/澳港聯Australia-Hong Kong Link
藝術展的策展人之一是在澳洲生活多年的藝術家Pamela Leung。她向SBS中文廣東話節目表示，解釋選用的名字的意念，除了反映香港文化是華洋交雜外，亦是希望所有從香港來澳洲生活的朋友問好。

「我用【Hello 你好嘛！】，其實這句說話很能表達香港的文化， 就是中西合璧，香港人的對話亦往往夾雜中英文。」

「『你好嘛』是香港人的口語化表達（的句字），主題的意思亦包含著身份認同，一看就會感受到好像香港人在說話，而我亦希望這個主題能反映香港與澳洲的文化聯繫。」

「基於不少香港人近年出於許多不同的因素移居澳洲，我亦很希望能關懷、及盛意地向他們問好，我覺得這一句簡單的問候語已勝過萬語千言。」

其實Pamela早已希望聯絡有香港背景的本地藝術家一同舉辦展覽，因此當香港人權益關注組織「澳港聯」邀請，她就馬上就答應會提供作品，並擔任展覽的策展人之一，另外一名策展人亦是移澳港人藝術家Rachael Kiang。

據Pamela的介紹，她亦會有兩個裝置藝術作品在現場展出，其中一個作品緣於有心人向對方贈送了大批「手足工仔匙扣」，而她亦會以此為提創作，這亦是大會聯絡她的初衷。另外一個Pamela的作品則會以霓虹光管反映香港的獨特城市氛圍。
Jo亦指，他們今次邀請了12位藝術家，他們會以不同形式的作品向大家講述離散港人的故事，但並不一定帶有政治色彩。

「見到之前已有不少香港電影引入給澳洲觀眾，我們亦希望能在文化領域做更多工作。剛好我們遇到今次的策展人Pamela及Rachael，互相的討論下就建立這次的展覽。」

「今次會有裝置藝術、攝影作品、亦會有一些行為藝術表演。參與的藝術家有12位，其中三人是在雪梨定居，有六位則本身是維州居民，亦有一人在阿德雷德及一人在布里斯本，另一位藝術家則身處台灣，他們都是離散的香港人。」

Pamela指，她邀請這批藝術家，主要希望他們的作品能展演他們與香港人的連結，但當中並不一定有政治色彩。

「12位藝術來自不同的年齡層，有不同的背景，來澳的年份亦有不同，他們創作的物料亦有是較多元化的。」

「我亦希望可以尋找到利用不同形色創作、亦比較多元化的藝術家，去表達其感受及對將來的展望。」

「共同的主題就是多少一定會與香港有關，但就不一定會涉及政治，當中有思鄉的情懷，或者反映移民的心態。」
signal-2023-06-16-005509_002.jpeg
Credit: 澳港聯Australia-Hong Kong Link
【Hello 你好嘛！】文創藝術展，將由6月17日開始至7月2日，於逢星期五、六及日的下午二時起，在雪梨Leichhardt向外開放。活動地點為Articulate Project Space, 497 Parramatta Road, Leichhardt NSW 2040, Sydney。開幕禮亦請到前香港立法會議員許智峯作特別嘉賓。

開幕禮亦會有年輕的獲奬行為藝術家Natalie Yau的表演，多元藝術家Rainbow Chan亦會於閉幕時演出。

展覽免費入場，更多節目詳情請留意足本錄音，或到「Hello你好嘛！」文創藝術展的官網查詢。
相關新聞

【同舟共濟】凝聚移澳港人的「心驛站」 6月底辦「流散者的眼淚」音樂會

「姜糖」追星文化也移澳 港媽分享寓後援互助與行善於一身

分享

Latest podcast episodes

New push to reinstate "no absolute speed limit" in Australia.

越有錢越唔好超速：芬蘭富商被罰款 20 萬澳元

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（6月16日）

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （6月16日）

LIDIA THORPE DAVID TAN SENATE

【國會性騷擾不斷？】兩名女議員指遭性騷擾 達頓即時斷臂將涉事議員逐出黨團