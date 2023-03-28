流感病例大幅上升 專家籲提早作好準備

新研究表明，在新冠大流行肆虐澳洲後，民眾不太關心流感的影響。





一項由澳洲疫苗公司C-S-L Seqirus委託，就了解澳洲人對流感態度進行的研究，訪問了1017名18歲及以上的成年人。





三分之一的受訪者認為流感稍為嚴重，而18至24歲的人中，只有五分一擔心流感病毒。





根據聯邦衛生部門的最新數據，2023年到目前為止，已經報告超過15,000宗病例。





專注於預防健康的全科醫生特納（Zac Turner）指最近的趨勢表明，非常年輕的人患上一些最嚴重的疾病癥狀的風險增加。





特納表示：「有趣的是一些特別年輕的一群，如嬰兒，幼兒，至小學生，他們因為流感而必須送院的情況有所上升。他們得到更多更嚴重的癥狀。並且通常與呼吸能力有關，而不是流鼻涕或喉嚨痛，有可能危及佢地生命。」





流感是一種病毒性呼吸道疾病，很容易被感染，尤其是在擁擠的情況下，好似工作場所或學校。





病毒通過空氣中傳播的微小飛沫傳播，並且經常通過咳嗽、打噴嚏、擁抱、親吻、喊叫和在擁擠情況下唱歌等行為傳播。





癥狀通常表現為發燒、發冷、肌肉酸痛、咳嗽、充血、流鼻涕、頭痛或疲勞。





特納醫生表示，雖然每個患者的癥狀可能並不嚴重，但重要的是民眾要保持警惕。





「在被病毒打敗數個星期，就算你需要入院。可能只係你生命裡面幾個星期或數日。他總是看到病人未有好好照顧自己，不放鬆，繼續工作，將病毒傳播。而他們亦因為無照顧好自己，咳嗽長達六到八周。更重要的是不單關乎個人，亦關乎那些脆弱的人，你得到一個溫和的版本，實際上可能意味著把它傳播給對它有更嚴重反應的人。」





而在新冠大流行期間，由於實行嚴格的封鎖，使感染流感和死亡人數急劇下降。





2021年，澳洲只記錄了598宗流感病例，無人因而死亡。而在新冠疫情前，2017年嚴重流感季節的高峰，當時全澳有1255 人因為流感而死。





而由於在疫情期間，傳播減少令專家更難預測同為 2022 年的新菌株作出準備。





導致去年流感感染激增，有 225，332例確診流感及308人死於流感。





特納從新冠大流行期間觀察到的一個積極結論是，公眾對如何可以最大限度地減少病毒性呼吸道感染的傳播有了更好的瞭解。





他說，他更多病人比以往更願意戴口罩，減少與可能脆弱的人接觸。





專家們一直謹慎地將最近的一些報告與背景聯繫起來，這些報告表明澳洲人今年感染流感的可能性是其他人的 100 多倍。





雖然最近的數據顯示，與2022年前兩個月相比，2023年前兩個月增加了100多倍，但重要的是要瞭解2022年的數字——這一時期的總數僅為 79 例——被認為是 「人為的低」。





而由於嚴格的新冠防控措施在前兩年幾乎完全消除了流感爆發，並且好多限制直到 2022 年 2 月下旬和 3 月才放鬆。





儘管如此，首席兒科醫生和傳染病專家 Robert Booy 表示，今年是回歸正常的一年，我可能會看到更多的病例和負面結果。





Robert Booy 醫生指應該認真對待流感。每年有多達 3000 名澳大利亞人死於流感，還有更多人必須去看全科醫生或住院。這是一種可以預防的疾病，值得預防。





他亦表示今年的流感季節很可能提前開始。





「流感季節不可預測，但通常在 5 月到 9 月之間。去年，它在 4 月、5 月開始，並在 6 月初達到高峰，提前兩個月。北半球季節提前兩個月開始 今年也是。所以今年的賽季很有可能在五月開始。」





澳洲流感態度指數的數據顯示，超過一半 （58%） 的澳洲人不知道有甚麼方法可以預防流感。





其中，戴口罩、保持適當的手部衛生、對著紙巾或手肘而不是手咳嗽以及保持社交距離都是減少傳播的有用方法。





但避免流感和相關嚴重症狀的最有效方法之一是每年接種一次流感疫苗。





由於流感季節可能大大提前，專家亦敦促澳洲人盡快接種疫苗。





特納強調，如果你有任何可能使您處於危險之中的情況，現在是時候與您的醫生或藥劑師討論是否接種更早的流感疫苗了。



