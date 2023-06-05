中國近月出現極端天氣 小麥等糧食安全受影響

極端天氣在中國不同地區有差異，例如中國南部和西南部地區，在春季降雨量低於平均數，可是中國北方地區的降雨量，則高於平均。





根據中國應急管理部的警告，河南省很可能有超過 2,000 萬噸的小麥失收。據說，從 5 月 25 日起，河南南部迎來了近十年最嚴重的「爛場雨」，即麥收時碰上連續陰雨天。



江蘇省昆山市古稼浜村的農民利用收割機收割小麥。 Source: AAP / Costfoto 中國是全球最大的小麥消費國和生產國。根據資料，中國去年生產了近 1.4 億噸小麥。





河南是中國最大的小麥種植省份，產量佔全國 1/4。





根據報告，黃河、松遼河、松花江和黑龍江等河流的中下游地區存在嚴重的洪水風險。黑龍江省素有中國「糧倉」之稱。





儘管中國北方面臨著水災增加的風險，但南方極有可能面臨乾旱問題。





中國國家氣候中心表示，中國今年 3 月至 5 月期間的平均氣溫高於平常，創下了有記錄以來的第 7 高紀錄。與此同時，該期間的總體降雨量，則是自 2012 年以來的最低水平。



