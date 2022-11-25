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採礦破壞原住民聖地 政府承諾修法加強保護文化遺產

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Rio Tinto detonated explosives in an area of the Juukan Gorge, destroying a significant Indigenous site dating back 46,000 years.

西澳Juukan Gorge的一個有歷史價值的岩洞，遭開採鐵礦的力拓公司炸毀。 Source: Supplied / Supplied/Puutu Kunti Kurrama And Pinikura Aboriginal Corporation

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Published 25 November 2022 at 11:06am
By Koma Cheng
Presented by Koma Cheng, Ivan Leung
Source: SBS

聯邦政府考慮修改法例，加強對原住民重要文化遺產的保護。與此同時，塔州的原住民社區獲得博物館歸還大半世紀前被拿去展出的文物。

Published 25 November 2022 at 11:06am
By Koma Cheng
Presented by Koma Cheng, Ivan Leung
Source: SBS
西澳Pilbara地區峽谷Juukan Gorge有一個岩洞，是Puutu Kunti Kurrama以及Pinikura兩個原住民部落的聖地，也是澳洲唯一在內陸地區、證明過去4.6萬年都有人類居住和活動的歷史遺跡。

然而，在2020年5月，在當地開採鐵礦的礦業巨頭力拓（Rio Tinto）因為在法律上獲得批准，即使收到了原住民社區的知會，仍然炸毀了岩洞，永久性地摧毀了這個文化遺產。事件引起軒然大波，最終力拓公司道歉，其行政總裁及兩名高層也因此辭職。

事情發生兩年多以來，原住民社區和各界都呼籲西澳和聯邦當局進行調查和採取補救措施，而來自全國的30個原住民機構共同成立了原住民遺產保護聯盟（First Nations Heritage Protection Alliance）。
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直到昨日（11月24日），聯邦環境部長普利貝斯（Tanya Plibersek）首次在國會討論事件。她表示，除非相關的文化保護的法例可以得到修正和改善，否則類似的事件只會繼續發生。

「當局將會和原住民遺產保護聯盟一同合作，和30多個原住民機構一起坐下討論和考慮，如何加強在法律上給予原住民文化遺產的保護。」

作為政府的正式回應，她形容炸毀歷史遺跡的做法是「不可思議」，令原住民不再信任政府，因此現在要確保政府聆聽他們的聲音，和他們合作改革法律。
TANYA PLIBERSEK JUUKAN GORGE SIGNING
聯邦環境部長普利貝斯。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
本身是原住民領袖、來自西澳的工黨參議員多德森（Pat Dodson）建議，所有涉及原住民遺產的任何項目都應該先諮詢當地的原住民社區，而每個州份和領地也應該改革相關法例。

對此，全國原住民產權委員會總裁Jamie Lowe表示，雖然政府的回應來得太遲，但歡迎進行全國性的全面改革，以保護這些「不僅是原住民、也是澳洲人的現存世界最古老的文化遺產」。

與此同時，塔州一些原住民文物在大半個世紀之後終於「回家」。位於荷伯特和Launceston的博物館和藝術館，本周將一批石刻歸還給塔州西北部的原住民社區。

這批刻在岩石上的畫作，是在60多年前從現在被列為保護區的 Preminghana 切割出來，運去展出。經過原住民社區幾十年來的奔走，博物館終於在去年為此道歉，並在本周三將文物跨越450公里、歷時8個鐘運返 Preminghana。同時Launceston的石刻也跨越270公里物歸原主。

原住民社區當天舉行了歡迎儀式，也將在本周末舉行慶祝活動，正式將這批岩石畫作放回上去原來的石頭上面。
The petroglyphs were removed in 1962 from Preminghana, and will be returned to the site in early March 2021.
Preminghana的原住民石刻在1962年被從石頭上移除。 Source: Supplied / Supplied: Tasmanian Museum and Art Gallery
在博物館工作了19年的塔斯曼尼亞大學學術發展原住民研究員Zoe Rimmer表示，這對當地原住民社區和博物館都是非常重要的時刻。「這些改變以及博物館對過去做法的承認，還有很多工作要做，但（透過這次行動見到）社區和國家的文化都有積極的未來。」

而塔州原住民中心（Tasmanian Aboriginal Centre）的Andry Sculthorpe就形容今次這項行動是對原住民的過去及未來表達尊重，既是為了目前活著的人，也為了先人以及未來世世代代的子孫。

然而，與此同時，澳洲和解協會（Reconciliation Australia）昨日發佈了兩年一度、調查原住民和其他社區的關係的
報告
，顯示去年有17%的人曾和原住民接觸互動，但原住民經歷種族歧視和偏見的比例就比2020年有所增加。
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