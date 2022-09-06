法爸用訊號干擾器令全鎮斷網！全因要阻止兒子深夜上網

曾經跟很多朋友的子女閒談，問他們最怕失去甚麼？十居其九的答案都是答：手機、手機訊號、WIFI和手提電腦！令人哭笑不得......





今集的主角是一位來自法國西南部的父親。他和很多家長一樣，都有一個共通點，就是苦惱為何自己的孩子每天花上大量時間沉迷電子產品及網絡世界；導致缺乏良好的溝通和解決問題能力，甚至對身邊的人和事莫不關心。手機、電腦、網絡世界是否真的把我們的距離拉近？還是靜靜地已經為人與人之間築起一道高牆呢？





在法國西南部的沿海小鎮梅桑熱（Mésanger）發生一件奇怪事。每天從午夜開始至凌晨三時，鎮上的網路訊號都會終斷，當地居民也因此向法國家頻譜管理機構（ANFR）投訴。在接獲投訴後ANFR便開始介入調查，派出了調查員及技術人員到當地檢測，結果發現干擾源頭竟來自一個家庭。隔日，調查員和警方上門盤問屋主，該位父親才坦誠地宣稱是為了幫兒子戒斷網路成癮的問題，才觸發今次事件。由於他的兒子每天半夜都在玩手機而不肯睡覺，所以他才會在家裡秘密地安裝了一組訊號干擾器，每天午夜至凌晨三時，就會自動切斷網路訊號。但這位父親始料不及他的「策略」最後導致整個小鎮的網路訊號都被終斷！整個城鎮的人，都不能在這段時間上網，牽連甚廣，此事才被揭發！



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這位法國爸爸所使用的訊號干擾器。 Source: Supplied / Agence nationale des fréquences (ANFR) 今次這位父親為阻止兒子上網的招數，真的沒有極限！技術上，他使用的訊號干擾器和手機採用相同頻率，透過發射無線電波來阻斷網路的設備，進而阻止手機連接到基地台並接收訊號。





跟據法國政府現行法例，任何人不得持有、銷售或安裝各種訊號干擾器。因此該父親的干擾器不但被沒收，還必須支付三萬歐元的罰款，以及450歐元的訊號干擾補償費用。他更可能面臨六個月的徒刑。有很多文明先進的國家，電波訊號干擾器屬於管制的電子產品。一般民眾跟本不可能在市面上購買，只有警方軍方才有權採購及使用。





多年前曾經有一句廣告名言：「科技以人為本。」明明科技是應該改善及提昇人類的溝通方法；但今次這位「法爸」卻用科技破壞和兒子間的信任和溝通，更令鄰友神憎鬼厭，確實不值。





