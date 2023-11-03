【考考你】澳洲國花﹑維州﹑新州﹑昆州州花 您認識嗎？

澳洲國花

今集同大家介紹下澳洲國花﹑維州﹑新州﹑昆州州花。 Source: Pixabay / Pixabay/ Buntysmum (CC0)

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上幾集一連串教大家種靚花，包括百合花﹑鬱金香﹑玫瑰，還有澳洲必賞的紫藍花海夢幻藍花楹等，今集蔡浩權老師同大家介紹下澳洲國花﹑維州﹑新州﹑昆州州花。您又認識幾多呢？詳情請收聽今集蔡苡雯和蔡浩權老師主持的【園藝趣談】。

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澳洲國花 ： 金合歡（Golden Wattle）

澳洲的國花是金合歡，在國內各地區都經常隨處可見。金合歡是一種耐寒的植物，又喜歡陽光、在排水良好的環境下生長。

金合歡的開花季節一般在春夏季，而每年9月1日是澳洲的金合歡節（Wattle Day），象徵北半球春天的來臨。
Golden Wattle
金合欢是澳大利亚的国花 Source: SBS

維州州花 ： 粉紅石楠（Pink Heath）

粉紅石楠（Pink Heath）於 1958 年被正式宣布成為維州州花。

粉紅石楠是一種細長的小葉灌木，從晚秋到晚春開花，它是一種觀賞價值高的長管狀花。粉紅石楠適合在花園、花盆或土石上種植。合適在陽光充足，或半陰的環境下生長，它亦喜歡濕潤且排水良好的微酸性土壤。
Dorset Heath (Erica Ciliaris)
Dorset Heath (Erica Ciliaris) (AAP/Mary Evans/Ardea/David Chapman) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / David Chapman / ardea.com/MARY EVANS

新州州花： 紅火球帝王花（Waratah）

新州州花是紅火球帝王花（Waratah）。

這種花的開花季節一般在春季，花通常是深紅色。故名思義，紅火球帝王花開花時非常壯觀，觀賞價值高，所以深受澳洲人喜愛，而且亦受攝影師的歡迎。它喜歡陽光充足的地方，主要生長在沙質地或易碎的土壤。
Waratah - single blossom (Telopea speciosissima)
Waratah - single blossom (Telopea speciosissima) (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP / Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS

昆州州花 ： 庫克鎮蘭花（Cooktown Orchid）

於早在 1959 年，昆州準備慶祝其百年誕辰時，當時一份郵報舉行了一次公投，選擇代表該州的州花。結果，紫色的庫克鎮蘭花（Cooktown Orchid）成為了大贏家；由此它就成為了昆州州花，昆州政府亦將其列為官方標誌。它可以在昆州布里斯本的室外生長，但在澳洲南面地區，它只合適生長在溫暖、陽光充足的室內或溫室下種植。
Cooktown Orchid Orchid Flowers Queensland Flowers
Source: Pixabay / Pixabay/ carolgreen2 (CC0)
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