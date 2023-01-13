生命力最強 植物仙人球

SBS廣東話節目其他收聽方法 生命力最強 植物仙人球Play12:47SBS廣東話節目其他收聽方法 仙人球適合在室內種植。 Credit: https://www.picturethisai.com/下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.31MB)Published 14 January 2023 at 9:30amBy Tracy LoPresented by Tracy LoSource: SBS 今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹非常適合和暖地區種植的植物。 仙人掌除了有傳能淨化空氣，同時極具觀賞價值。對於園藝專家更可透過嫁接做出獨一無二的仙人掌。到底如何裁種，這種植物又有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。Published 14 January 2023 at 9:30amBy Tracy LoPresented by Tracy LoSource: SBS更多內容「伯利恆之星」與聖誕節有點淵源的花卉「紅花檵木」觀賞價值高的花卉「墨西哥半邊蓮」生命力强的異域花卉瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes廣州市民未必歡迎與香港通關？SBS 新聞簡報（1月13日）SBS 中文新聞 （1月13日）澳巴兩國領袖均否認雙方達成保安協議為對抗中國