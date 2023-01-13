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生命力最強 植物仙人球

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仙人球適合在室內種植。 Credit: https://www.picturethisai.com/

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Published 14 January 2023 at 9:30am
By Tracy Lo
Presented by Tracy Lo
Source: SBS

今集的【園藝趣談】環節，園藝專家蔡浩權介紹非常適合和暖地區種植的植物。 仙人掌除了有傳能淨化空氣，同時極具觀賞價值。對於園藝專家更可透過嫁接做出獨一無二的仙人掌。到底如何裁種，這種植物又有甚麼特點？ 園藝專家蔡浩權同盧婉霞會在本節中詳談。

Published 14 January 2023 at 9:30am
By Tracy Lo
Presented by Tracy Lo
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