「種菜基本功」第十輯：種植草莓全攻略

SBS廣東話節目其他收聽方法 「種菜基本功」第十輯：種植草莓全攻略Play11:56SBS廣東話節目其他收聽方法 人人喜愛的草莓， 容易種植嗎？ Credit: unknown下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.93MB)Published 5 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 相信大多數聽衆都吃過草莓，但你有沒有想過在家自己種植草莓呢？據聞草莓並不難種，不過要長出肥肥大大的草莓，也許需要多一點功夫。詳情請收聽今期的【園藝趣談】環節，專家蔡浩權分享種植草莓的心得。Published 5 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容「種菜基本功」第九輯：絲瓜種植法「種菜基本功」第八輯：春季果樹防蟲法寶「種菜基本功」第七輯：如何種羅勒（Basil）？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes假期旅行家居安全 警方提示點樣準備空城計SBS 新聞簡報（11月4日）洪災最新：新州為鄉鎮農民提供財務援助（11 月 4 日）【疫苗快報】澳洲社區傳播多種新冠變種病毒（11月4日）