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「莢迷木」長滿相當美觀的紅色及白色小花

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Viburnum Tinus Wikimedia Commons Alvesgaspar CC BY SA 3.0.jpg

相當奪目而感覺高貴的莢迷木。

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Published 13 August 2022 at 6:00pm
By Thomas Sung
Source: SBS

今期「園藝趣談」環節，園藝專家蔡浩權為大家介紹一隻在澳洲春夏間開花，兼且與人一種相當高貴感覺的花卉 - 莢迷木。 莢迷木又名做地中海莢迷。

Published 13 August 2022 at 6:00pm
By Thomas Sung
Source: SBS
莢迷木屬於中高身的樹木或木本植物，花朵體型較少但密密麻麻。成熟時，花朵會變成黑紅色， 別有一番滋味。 那麽莢迷木又如何栽種呢？ 詳情請收聽宋慶勤邀請園藝專家蔡浩權在本期的「園藝趣談」環節，為大家講解下去。

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