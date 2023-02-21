港股昨日跟隨中國內地股市造好

港股昨日跟隨中國內地股市造好Play03:35港股方面，昨日內房股﹑中資電訊股及內險股亦受捧。 Source: AP / Kin Cheung/AP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (3.28MB) 中國股市及港股方面，中金發表研究報告指，北京及上海地產市場均有回暖跡象，內房股上揚。而人工智能炒作持續，其他相關中資電訊股亦炒上。美股方面，鑑於美聯儲極有可能堅持貨幣政策以遏制通脹，投資者擔心未來經濟與股市可能受到貨幣政策的不利影響，投資者要繼續留意市場走勢。更多內容澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？未受持續加息影響 美股先跌後回升美股大升科技股大動 環球股市會否跟隨瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？未受持續加息影響 美股先跌後回升澳市面臨阻力 業績公佈能否能帶領澳股再闖高峰？市場聚焦本周美國公佈1月份零售銷售數據