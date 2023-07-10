停止接收賭博廣告登記冊下月啟用

BetStoP可讓自己與網上博彩公司隔絕，這是減少與賭博相關傷害的重要一步。





BetStoP將在8月21日開始登記。透過BetStop一個簡單的操作，個人將自己能夠與所有形式的網絡賭博隔絕。在澳洲有150家持牌博彩公司，網絡賭博成癮人士登記BetStop後，將無法在持牌博彩公司開設帳戶，禁止下注，及停止接收有關賭博的廣告，包括電子郵件或短訊形式的廣告。





通訊部長魯能（Michelle Rowland）表示，新工具將在減少與賭博相關傷害方面發揮重要作用。





魯能表示，對澳洲人來說，這表示將擁有另一種工具，可以控制可能正遭受賭博傷害的人。民眾將能夠免費使用此工具。這也表示澳洲通訊及傳媒管理局（Australian Communications and Media Authority）將擁有強制執行的權力，包括罰款通知、警告和有可能出現的民事處罰，在某些情況下每天罰款可能超過23萬元。





魯能續指，政府正在做的事，是確保已經採取必要的措施，以對可能面對賭博傷害的弱勢澳洲人，減少賭博對他們造成的傷害。





BetStop讓大眾自願將自己，與網上博彩公司隔絕三個月甚至永久。





BetStop將在博彩網站和應用程式上進行宣傳，包括出現在公司的宣傳物品，亦會出現在提高公眾意識活動。





作為博彩業變革的一部份，博彩公司在客戶註冊新帳戶，和下注前，將需要驗證客戶的身份。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，先前的要求是，博彩公司客戶的身份必須在72小時內得到驗證，但這個要求將被取代。





利絲和表示，需要確保當有人註冊網絡賭博時，他們的身份要在下注之前得到確認。現時，去註冊之後，他們的身份在得到驗證之前有72小時的時間，可以下注並繼續打賭。情況不夠好，這表示著如果即使有人註冊BetStop，但仍有72小時的時間在線上以其他身份開始賭博。





利絲和解釋，因此，正在採取的預先驗證措施要確保，如果有人為賭博註冊線上帳戶，他們必須進行身份驗證，而他們的身份要在他們下注前得到確認。她指，這對於確保BetStop的有效性非常重要，同時也確保他們身份的真實性，以及要確保他們不是18歲以下的人士。所以這是一項非常重要的措施。



通訊部長魯能表示，BetStop的推出將與其他已經推出的博彩改革措施相輔相成，其中包括在博彩廣告結尾加上新的警告字眼。





魯能表示，政府一直與各個持份者進行對話，包括關注減少賭博傷害的團體、業界人士，以及利絲和部長亦在她負責的範圍進行。





魯能指，不會透露討論的內容，但可以說業界非常清楚現狀是不可持續。政府將與所有持份者磋商，確保盡量去依從將傷害減至最小的原則。這是本屆政府非常明確的立場，將繼續追求這一目標。





聯邦國會在6月份公佈一份調查網上賭博改革的報告，有關登記冊將於下個月正式啟用，該報告又建議在三年內，分階段禁止網上博彩廣告。





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