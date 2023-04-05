【主動戒賭】要銀行幫助人士數目驚人

國會得悉，超過 50 萬澳洲人已要求他們的銀行暫時禁止他們賭博。





一項關於線上賭博影響的國會調查在周二得悉，澳式足球聯賽（AFL）在每個比賽日，都會收到一大筆超出正常贊助資金的博彩收入。





據估計，澳洲人每年在合法賭博中損失250億澳元，是全球人均損失金額最高。而上線博彩是該行業增長最快的項目。





聯邦政府正在推動建立全國自我剔除登記冊BetStop，並表示將在「未來幾個月」推出。



A parliamentary inquiry is analysing the impact of online gambling. Source: AAP / Lukas Coch 加入計劃的人，能夠在3個月至一生的時間，讓自己在任何地方都不可以線上賭博。





然而，一些銀行已經為他們的客戶提供自我剔除的選擇。





澳洲銀行業協會行政總裁布萊（Anna Bligh）表示，已有超過50萬澳洲人已選擇禁止自己參與賭博。





她表示「坦白說當我們約六個月前進行審計時，很驚訝有50萬澳人作出這一選擇，因為全國性的宣傳活動還沒有展開。」





布萊表示，由銀行提供的大多數自我剔除計劃，都包括一個「冷靜期」，如果已經加入該計劃的客戶，沒有至少提前 48 小時通知銀行，他們將無法恢復賭博的權利。



「如果你在周五晚喝了幾杯啤酒，然後決定：我不喜歡這個計劃，我要取消……實際上，你不能立即取消。」





澳洲家庭研究所(Australian Institute of Family Studies)上個月發布的一份研究報告，揭示澳洲賭博的危害程度。





調查發現，有四分之三的澳洲人在過去12個月有賭博，五分之二的人每周都會賭博。





在那些參與賭博的人中，46%的人被認為有面臨賭博危害的風險。





18至34 歲的男性被認為遭受賭博危害的風險最高，而 55 歲及以上的女性最不可能遭受賭博傷害。



委員會並聽取由澳式足球聯賽和和全國欖球聯賽（NRL）對賭博收入的辯護，他們都因比賽期間大賣博彩廣告而面臨審查。





澳式足球聯賽行政總裁Gill McLachlan辯稱，賭博無論怎樣存在，但廣告收入使澳式足球聯賽能夠將資金再投資於基層體育，強調並非牟利。





他指，與其他企業合作使澳式足球聯賽能夠了解破壞聯賽誠信的非法賭博模式。



The NRL and AFL both insist they have taken steps to minimise the harm of gambling advertising. Source: SBS / SBS News Gill McLachlan證實，聯賽通過直接的博彩贊助和「產品費用安排」獲得收入，收入提供比賽的一部份賭注。





他不願透露這些安排的具體性質，或者帶來多少利潤，只是表示這佔收入的「一定比例」。





「但從廣義上來說，是的，你可以從我們的運動中，獲得一定的收入比例。」





Gill McLachlan表示，澳式足球聯賽本身已對賭博廣告施加限制，賭博廣告在每場比賽的播放時間被限制在兩分鐘內。





工黨議員墨菲（Peta Murphy）以一項支持者調查結果向Gill McLachlan追問，該調查發現絕大多數人希望在 澳式足球聯賽比賽現場禁止賭博廣告，而且大多數人認為聯盟不應從博彩公司獲得任何收入。



AFL chief executive Gillon McLachlan called for "balance" in discussions on gambling advertising. Source: AAP / Ethan James 她反問「這些結果肯定會讓澳式足球聯賽反思，現有針對線上賭博的措施是否適當吧?」





Gill McLachlan承認，「外界有聲音」要求打擊，但他強調澳式足球聯賽已實施一些限制，包括禁止在場館和網站上宣傳賠率，以盡量減少傷害。





「我們並不否認這種擔憂，但重要的是實時討論問題是怎樣的，這就是我們改變場館體驗的原因。」



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