比傳統方法更快! 巨鼠可檢測結核病

APOPO 於 2008 年開始在坦桑尼亞以非洲巨鼠使用偵測結核病，目前這些巨鼠在坦桑尼亞首都沙蘭港（Salaam）的 21 家醫學中心進行檢測工作。





APOPO結核病項目經理索卡 (Joseph Soka) 表示，巨鼠檢測病原體的能力很強，因為牠們對氣味非常敏感。





索卡指，巨鼠檢測結核病的準確度，與顯微鏡和與其他測試相比一樣高，而牠們的準確度不會受到 HIV 愛滋病毒影響，即是巨鼠可以很容易識別出受愛滋病病毒感染的結核病病人，而受愛滋病病毒感染的結核病人本身很難透過標準測試去檢測到。





索卡認為，與其他標準檢測方法相比，老鼠檢測結核病致病病原體的速度更快，希望世界衛生組織可盡快批准這種結核病檢測方法。





如要得到世界衛生組織的批准，方法需要有90%的準確度。





APOPO於2016 年進行研究，將巨鼠檢測的準確性與實驗室使用的標準方法，例如顯微鏡檢查、細菌培養測試等的準確性進行比較。





結果發現，巨鼠能更準確地發現人類痰液中的結核病陽性樣本。





索卡指，他們很久以前做的準確性研究，發現細菌培養測試相比，巨鼠檢測的準確性為 75%，他指因為最初的研究存在不足，將再做一次準確度研究，希望巨鼠的檢測的準確度能達到 90%。





根據在肯亞的獸醫病理學家沙阿（ Dhaval Shah） 指，老鼠和人類一樣是哺乳動物，但人類和老鼠的區別在於氣味感覺器官較少，老鼠的鼻腔內壁有一半是由氣味感覺器官覆蓋，而人類只有 5%，令老鼠具有更高的能力，並且有更多的氣味感覺器官可以捕捉到周圍環境中的不同氣味。





沙阿指，傳統的實驗室技術每個樣本可能需要 2 小時到 14 天不等，視乎技術的種類，而巨鼠能夠在兩小時內完成 50 個樣本的測試，這在如莫桑比克這樣偏遠的地方，或在農村地區，就會比較合適。





這些巨鼠目前用於檢測莫桑比克 75% 的結核病樣本。



據世界衛生組織稱，結核病在 2021 年奪去了 160 萬人的生命，其中包括 187,000 名 愛滋病毒患者。





結核病是全球第13大死因，也是僅次於 新冠肺炎的第二大傳染病殺手。





世界衛生組織估計，2018年，莫桑比克每10萬人中就有551人感染結核病。





數字反映需要一種快速、可靠且可負擔的技術來檢測結核病致病菌。





許多發展中國家嚴重依賴舊式的結核病檢測技術，這些技術需要使用顯微鏡來檢查潛在感染患者的痰液。





而這些技術缺點是耗時，並且可能會受到設備不齊全的影響。





為了克服這些挑戰，APOPO和在肯亞的科學家們將在巨鼠的協助下，繼續他們的研究。



