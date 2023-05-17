【SBS 專訪】香港浸大傳理系師生訪澳 談香港未來記者挑戰

香港浸會大學傳理系師生近日來訪澳洲。這集【開心星期三】中，鄺美玲訪問傳理系的國際新聞部高級講師尤因（Robin Ewing）、隨團的行政人員魏銘（Wei Ming）以及兩位學生代表郭穎琳（Charlotte）和張熙桐（Jayde ），談談香港的新聞自由，以及新科技和社交媒體對於未來記者的影響。



香港國安法對未來記者的影響

傳理系高級講師尤因表示，作為新聞教育工作者，教師們也擔心香港的政治環境將影響學生記者未來發展。他們著重裝備學生並指導他們遵從法律框架。





她補充，新聞教育工作者不鼓勵學生自我審查。他們致力支援學生出版，希望學生報道出完整的香港故事，並秉持新聞的基本方針，包括準確地報道事實、驗證資料來源、平衡多元觀點的完整呈現等。





主修中文新聞系的郭穎琳指，雖然近年因社會動盪，眾多香港華文媒體倒閉，但獨立媒體的興起令她感到有希望。雖然媒體普遍憂慮「碰到紅線」，但不代表沒有機會讓記者發揮。





而張熙桐稱，作為學生報編輯，就著香港記者、藝術家離散海外的議題，學校也有空間讓學生自由創作。就算涉及敏感話題，學生仍然可以運用想像道出故事。





投身社會後難免受到各方面的制肘，但她相信學生們不會忘記這份決心和信念。





郭穎琳又指，香港新聞工作者移民未必是壞事，華人團體和社區於不同國家日益增加，加上社交媒體的普及，記者不一定在香港說香港故事。從香港人的身份認同角度看，散落各地的香港人仍然在做香港新聞。



新科技對新聞工作孰好孰壞？

針對人工智能 ChatGPT 可能代寫新聞或取代記者工作的問題，張熙桐強調，人工智能不可能取代人類記者的親身採訪和情感表達。





張熙桐的畢業作品講述香港清潔工的工作內容、環境和相關制度，她認為 ChatGPT 不可能像她一樣全面的深入調查。作為人類，記者可以親歷其境，以情感訴說社區故事。





突發或國際新聞方面，ChatGPT 的確可以幫助記者搜集資料，但她認為新聞不全是這樣。對於編寫人或社區的故事，ChatGPT 遠遠不比人類記者。





而郭穎琳則指，人工智能作為工具可以幫助記者發想，但無法取代採訪工作。記者和人工智能應是相輔相成的關係。





尤因聲稱，教育者不斷更新課程內容與時並進。事實上，ChatGPT 是一項「頗令人興奮」的發展，作為工具可以有很多正面用途。





她認為我們不應懼怕新科技，更不能強行禁止；最好是將它們套用於記者的日常工作。她更指記者可利用 ChatGPT 幫助分析和概括極為艱澀的資料。





教師們在課堂中加入了人工智能與數碼媒體、資料新聞學（聯合計算機科學系）的內容，課程包含 ChatGPT 和人工智能的應用。



收聽節目 人工智能殺到埋身 工種需求勢起變化 SBS Chinese 16/01/2023 06:40 Play

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