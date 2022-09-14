醫學界支持政府削減公佈確診數字次數嗎？

澳洲是否成功戰勝疫情？澳洲是否已經出現群體免疫的情況？市民還需要接受第四針加强劑嗎？ 宋慶勤邀請新南威爾士病理專家李超浩教授詳細解答以上的問題。





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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







