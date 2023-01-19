澳洲海灘危機處處 如何才能安全而退？

要點 離岸流是澳洲海灘的頭號危機。

最安全的游泳地點是在紅旗和黃旗之間及有人巡邏的海灘游泳。

澳洲擁有世界上最強大應對鯊魚的戰略。

有工具可以讓我們在面對「鯊魚危機」時更聰明。

澳洲皇家拯溺協會 (SLSA) 去年進行了近萬次救援，其中大部分是由於危險的離岸流導致。





澳洲皇家拯溺協會的海岸安全總經理 Shane Daw 表示：「急喘的流是我們海灘上的頭號危險，幾乎佔澳洲所有溺水死亡人數的四分之一。」



去年，我們有 141 人在沿海遇溺身亡，其中約 36 人死於離岸流。 澳洲皇家拯溺協會的海岸安全總經理 Shane Daw

澳洲雪梨邦迪海灘的水在退潮時看起來很壯觀，就如在旋轉一樣，不少游泳者和衝浪者享受夏日的天氣。 Source: Moment RF / Brendan Maher/Getty Images

為何離岸流這麼危險？

離岸流是強大的水流，它與海浪以相反的方向移動，將你從海灘拉出海。





然而，它很難被發現。





當你看到沒有白色浪花的水域時，可能會認為這是最安全的游泳地點，但可能會隨時遇上離岸流。





Shane Daw 指他們認為看到白色的浪花是好現象，因為你可以看到水流；相反，綠色的水是「卑鄙」的，因為綠色的水通常更深，而且流動方向難以觸摸。



如果你因離岸流陷入困境，請謹記以下數點：

保持冷靜並保存能量

舉起你的手臂大聲呼救

隨波逐流——它可能會讓你回到淺沙洲

與海灘平行或向巨浪游去以躲避離岸流

但最好的建議仍然是在安全的地方游泳。



在紅、黃旗間游泳

去年近八成（76%）的遇溺死意外是發生在離救生服務中心一公里或更多的地方。





因此，泳客游泳的時候，要考慮自己的能力，並儘可能在紅旗和黃旗之間有人巡邏的海灘游泳。





這些旗幟表示由衝浪救生員或救生員監督的安全區域。



經常在紅、黃旗幟地區游泳。 Credit: Lee Hulsman/Getty Images 在朋友陪同下一起游泳或衝浪。





你可以在 SLSA 網站上找到哪個海灘有人巡邏。同時，網站上的安全提示亦翻譯為近百種語言。



鯊魚是澳洲海灘面對的真正威脅嗎？

一般而言，鯊魚襲擊人類的事件並不常見且偶發，但在澳洲鯊魚咬傷人的次數仍是僅次美國，位居全球第二，過去十年間平均每年有 22 人被鯊魚咬傷。





塔龍加保護協會野生動物保護員米格（Phoebe Meagher）博士負責管理澳洲鯊魚事故數據庫，該數據庫記錄了自 1800 年以來人類與鯊魚之間的互動。





她表示： 「幸運的是，在所有這些襲擊受傷中，平均每年只有一人死亡。」



海中鯊魚魚鰭露出水面。 Source: iStockphoto / Philip Thurston/Getty Images/iStockphoto

鯊魚並不會特別被人類吸引，牠們是機會主義的捕食者。 塔龍加保護協會野生動物保護專員米格（Phoebe Meagher）博士

米格博士認為：牠們（鯊魚）並不具備區分不同哺乳動物的認知能力，因此「從鯊魚的角度來看，你是人、海豹還是海龜並不重要。」





她指事實上，400 種鯊魚中只有極少數對人類有危險。





其中，新州、西澳和昆州的三個物種令人擔憂：白鯊、虎鯊和牛鯊。 這三種鯊魚的目標物種難以預測，並可能導致死亡。





“他們在某些方面就像十幾歲的孩子，”新州第一產業部門鯊魚項目負責人格林（Marcel Green）表示：「牠們（鯊魚）在某些方面就像十幾歲的孩子。」





他指牠們的行為並不相同，但牠們有一些普遍的行為模式。





例如：虎鯊和牛鯊在黎明及黃昏時很活躍，在這些時間游泳會有更大的風險。



2017 年 11 月 13 日，一名衝浪者在澳洲戈斯福德遭到鯊魚襲擊後，北阿沃卡海灘關閉。 Credit: Tony Feder/Getty Images

保持SharkSmart

澳洲制定了一些有效的鯊魚緩解計劃，以保護海灘遊客，同時最大限度地減少對鯊魚的傷害。





除了帶有網狀圍欄的海灘、直升機和無人機等空中鯊魚監視裝置，以及海灘警報器，如果發現鯊魚，就會發出信號，提示泳客離開該處。





鯊魚監視會將鯊魚的位置實時傳輸到 SharkSmart 應用程式。





基於你所在的位置、狀態， SharkSmart 應用程式會將鯊魚警報、有救生員巡邏海灘的位置和安全建議直接發送到你的手機或智能手錶。





有需要人士，可以在線上存取新州、西澳和昆州的 SharkSmart 資源，其他州也展開類似活動：





當值救生員使用望遠鏡監察海灘情況１ Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE 避免在黎明和黃昏游泳，切勿在「誘餌球」附近游泳或衝浪。





另外，鯊魚會將魚驅趕到水面，從而吸引大魚或鳥類。





格林指「小魚吸引大魚......大魚吸引鯊魚。」





同時，政府亦鼓勵衝浪者佩戴個人防鯊裝置。 西澳州政府更提供補貼。



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