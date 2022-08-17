【古老當時興？】柔麻是否一種可靠的建築材料呢？

根據資料顯示，這種材料除了可以保溫之外，亦不怕有害蟲例如是白蟻的侵襲，同時也可以防濕防火， 究竟這種材料是否真的如此那麼吸引呢？





隨著氣候變化，澳洲容易發生火災和水災，並且隨著建築材料價格上漲，那麼柔麻是否一種可靠的建築材料呢？





柔麻的優缺點又是甚麼呢？而它是一種昂貴的建築材料嗎？ 在歷史上有沒有一些國家曾經使用柔麻作為建築材料的呢？建築商區龍會為大家一一作出解答。





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*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場，而所提供的資訊亦只可以用作參考，個別實際情況需要親自向有關方面查詢為準。









