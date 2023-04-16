【首相逃過一劫】日本將力保七國峰會安全舉行

川西市的自民黨人士透露，去年9月木村參加市議會的市政報告會，在會後曾向議員提問，故此感覺他對政治有強烈興趣。





案發當日，岸田在和歌山市為眾議院補選的自民黨候選人助選，當他在該市的漁港準備發表演講時，遭人投擲「爆炸物」。警衛衝前打開盾牌將岸田圍住，護送他乘車到和歌山縣警察總部。岸田神情一度緊張，但就未有受傷。





他在事後表示，暴力襲擊是「絕對不可原諒」的行爲。





我認為在奠定民主基礎的選舉中，做出如此暴力的行為，是絕對不可原諒的。 岸田文雄

據報，疑犯向岸田投擲的是一個銀色筒狀物體，在投擲後約數十秒才爆炸，發出很大的聲響及冒出白煙。當地民眾協助警衛擒住嫌犯，當時疑犯還有另一個銀色筒狀物體沒有扔出。有報導指，一名警員在事件中受輕傷。





調查人員在疑犯家中帶走電腦及一批證物。 Source: AAP / Kyodo News via AP 日本執政黨與在野黨人士紛紛發文譴責，表示事件是不可容忍的暴行。





前首相安倍晉三於去年7月8日在奈良市街頭進行助選演講時，被人槍擊身亡；今次岸田的遭遇距離安倍被殺的事件不到一年。今年1月，日本奈良地方檢察廳以殺人和違反槍械刀具法的罪名, 正式起訴槍殺安倍的疑犯山上徹也。





日本多家媒體報導，岸田受襲事件暴露了日本警察廳的安保工作仍有漏洞，而且當時最早發現並抓住疑犯不放的是當地一名市民。



事發當天，七國集團的環境與能源部長正在北海道首府札幌舉行，而七國集團外長會議昨日亦在長野縣輕井澤召開。



