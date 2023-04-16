【首相逃過一劫】日本將力保七國峰會安全舉行

川西市的自民黨人士透露，去年9月木村參加市議會的市政報告會，在會後曾向議員提問，故此感覺他對政治有強烈興趣。
案發當日，岸田在和歌山市為眾議院補選的自民黨候選人助選，當他在該市的漁港準備發表演講時，遭人投擲「爆炸物」。警衛衝前打開盾牌將岸田圍住，護送他乘車到和歌山縣警察總部。岸田神情一度緊張，但就未有受傷。
他在事後表示，暴力襲擊是「絕對不可原諒」的行爲。
我認為在奠定民主基礎的選舉中，做出如此暴力的行為，是絕對不可原諒的。岸田文雄
據報，疑犯向岸田投擲的是一個銀色筒狀物體，在投擲後約數十秒才爆炸，發出很大的聲響及冒出白煙。當地民眾協助警衛擒住嫌犯，當時疑犯還有另一個銀色筒狀物體沒有扔出。有報導指，一名警員在事件中受輕傷。
日本執政黨與在野黨人士紛紛發文譴責，表示事件是不可容忍的暴行。
調查人員在疑犯家中帶走電腦及一批證物。 Source: AAP / Kyodo News via AP
前首相安倍晉三於去年7月8日在奈良市街頭進行助選演講時，被人槍擊身亡；今次岸田的遭遇距離安倍被殺的事件不到一年。今年1月，日本奈良地方檢察廳以殺人和違反槍械刀具法的罪名, 正式起訴槍殺安倍的疑犯山上徹也。
日本多家媒體報導，岸田受襲事件暴露了日本警察廳的安保工作仍有漏洞，而且當時最早發現並抓住疑犯不放的是當地一名市民。
事發當天，七國集團的環境與能源部長正在北海道首府札幌舉行，而七國集團外長會議昨日亦在長野縣輕井澤召開。
有輿論擔心日方安保人員是否能夠確保下月在廣島開幕的七國集團領袖峰會順利舉行，而內閣官房長官松野博一强調，已指示警方加強保安，確保岸田下月在廣島主持峰會時的安全。
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