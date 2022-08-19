傳奇時尚設計師三宅一生病逝 醫生拆解肝癌症狀

突如其來的消息，令日本及全球時裝界震驚！有著「日本當代最具影響力設計師」美譽的三宅一生出生於日本廣島縣，畢業於東京多摩美術大學(Tama Art University)。畢業後移居巴黎，曾在法國殿堂級時裝設計師Guy Laroche和Hubert de Givenchy旗下工作學習設計高級訂製時裝(Haute couture)。2016年他被頒授法國最高榮譽勳章：法國榮譽軍團勳章，與川久保玲(Kawakubo Rei) 及山本耀司(Yohji Yamamoto)共同被譽為日本當代時裝設計三大象徵人物。





一直以來，三宅一生秉持著「服裝並不是只做給有錢人穿的衣服」的信念。三宅一生不斷鑽研人體線條及紡織工藝，透過物料科學，研發更舒適的服裝。他的獨創皺褶布技術，以「一塊布」剪裁的哲學，震撼時尚圈；打造的「皺褶帝國」更是無人能匹敵。三宅一生用其一生去結合時尚、藝術、科學、深層而含蓄的穿衣哲學，贏得世人認同。





和很多人一樣，三宅一生年輕時不停工作，加上日夜顛倒，又煙又酒，對肝臟負荷十分大。肝癌在全球癌症病發率排行第六，在2018年有統計全球大概有84萬新症，尤其在東亞較為常見。每10萬人口中，約有17.7名患者，對比起在歐洲每10萬人口中只有5.1名患者，亞洲人的 肝癌發病率較高。





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常見肝癌主要分兩種： 由肝臟內的細胞所引發的癌病，稱為「原發性肝癌」，原發性肝癌根據細胞類型主要可分為：「肝細胞癌」和 「膽管細胞癌」。肝細胞癌是由肝葉的肝細胞演變為癌細胞，佔原發性肝癌九成以上，而膽管細胞癌則是從膽管的上皮細胞演變成為癌細胞，佔少數。 早期肝癌一般沒有任何病徵，如果病情嚴重，可以出現食慾不振、噁心、體重下降、右上腹疼痛、吐血、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹、小便呈茶色、疲倦及虛弱等症狀。





肝癌的主要成因為肝硬化，肝硬化可以由病毒性肝炎、酒精性肝炎與非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）等引起，其中慢性乙型肝炎在亞洲人中是最常見的。此外，抽煙和進食某些有毒的化學物質(如發霉花生和蔬菜，或其他食品產生的黃曲霉毒素) ；和遺傳性代謝疾病等都會增加患上肝癌的機會。





至於那些人屬於肝癌高危人士？ 原來包括：乙型和丙型肝炎帶菌者、長期酗酒人士、頻繁夜間工作又缺乏作息、遺傳性代謝疾病、脂肪肝和肝硬化患者，都需要注意護肝及調節生活習慣。





而醫學上，又如何診斷肝癌呢？



血液甲胎蛋白檢查 (α-fetoprotein, AFP) ：甲胎蛋白是一種癌症的指標，如果指數升高，就應作出進一步檢查以排除肝癌。

腹部超音波檢查 (Abdominal Ultrasound)：利用超音波檢查來確定腫瘤的大小和位置、肝硬化或腹水等情況。

電腦掃描或磁力共振掃描 (Magnetic resonance imaging, MRI）：確定腫瘤的特性、大小和位置，以及有沒有血管侵蝕、淋巴或遠端擴散等情況。

活組織檢查 (Biopsy)：如有需要，醫生會在局部麻醉後用一支幼細的針，經右腹皮膚抽取肝瘤少許組織作化驗，來確定腫瘤細胞的類型，辨別良性或惡性。

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