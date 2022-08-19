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傳奇時尚設計師三宅一生病逝 醫生拆解肝癌症狀

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Japan Obit Miyake

This photo shows Issey Miyake at the National Art Center in Tokyo on March 15, 2016. Miyake, who built one of Japan’s biggest fashion brands and was known for his boldly sculpted, signature pleated pieces, has died. He was 84. Miyake died Aug. 5 of liver cancer, Miyake Design Office said Tuesday, Aug. 9, 2022. Source: AAP / Kyodo News via AP

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Published 19 August 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

日本傳奇時尚設計師三宅一生(Issey Miyake)在本月初因肝癌在東京的醫院逝世，享年84歲。消息一出，引發各界惋惜與不捨；同時亦令人再度關注肝臟健康。今日鐳射全方位張艾利和大家懷念這位時裝歷史傳奇，同時亦關注肝癌徵狀。

Published 19 August 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
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突如其來的消息，令日本及全球時裝界震驚！有著「日本當代最具影響力設計師」美譽的三宅一生出生於日本廣島縣，畢業於東京多摩美術大學(Tama Art University)。畢業後移居巴黎，曾在法國殿堂級時裝設計師Guy Laroche和Hubert de Givenchy旗下工作學習設計高級訂製時裝(Haute couture)。2016年他被頒授法國最高榮譽勳章：法國榮譽軍團勳章，與川久保玲(Kawakubo Rei) 及山本耀司(Yohji Yamamoto)共同被譽為日本當代時裝設計三大象徵人物。

一直以來，三宅一生秉持著「服裝並不是只做給有錢人穿的衣服」的信念。三宅一生不斷鑽研人體線條及紡織工藝，透過物料科學，研發更舒適的服裝。他的獨創皺褶布技術，以「一塊布」剪裁的哲學，震撼時尚圈；打造的「皺褶帝國」更是無人能匹敵。三宅一生用其一生去結合時尚、藝術、科學、深層而含蓄的穿衣哲學，贏得世人認同。

和很多人一樣，三宅一生年輕時不停工作，加上日夜顛倒，又煙又酒，對肝臟負荷十分大。肝癌在全球癌症病發率排行第六，在2018年有統計全球大概有84萬新症，尤其在東亞較為常見。每10萬人口中，約有17.7名患者，對比起在歐洲每10萬人口中只有5.1名患者，亞洲人的 肝癌發病率較高。

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常見肝癌主要分兩種： 由肝臟內的細胞所引發的癌病，稱為「原發性肝癌」，原發性肝癌根據細胞類型主要可分為：「肝細胞癌」和 「膽管細胞癌」。肝細胞癌是由肝葉的肝細胞演變為癌細胞，佔原發性肝癌九成以上，而膽管細胞癌則是從膽管的上皮細胞演變成為癌細胞，佔少數。 早期肝癌一般沒有任何病徵，如果病情嚴重，可以出現食慾不振、噁心、體重下降、右上腹疼痛、吐血、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹、小便呈茶色、疲倦及虛弱等症狀。

肝癌的主要成因為肝硬化，肝硬化可以由病毒性肝炎、酒精性肝炎與非酒精性脂肪肝疾病（NAFLD）等引起，其中慢性乙型肝炎在亞洲人中是最常見的。此外，抽煙和進食某些有毒的化學物質(如發霉花生和蔬菜，或其他食品產生的黃曲霉毒素) ；和遺傳性代謝疾病等都會增加患上肝癌的機會。

至於那些人屬於肝癌高危人士？ 原來包括：乙型和丙型肝炎帶菌者、長期酗酒人士、頻繁夜間工作又缺乏作息、遺傳性代謝疾病、脂肪肝和肝硬化患者，都需要注意護肝及調節生活習慣。

而醫學上，又如何診斷肝癌呢？
  1. 血液甲胎蛋白檢查 (α-fetoprotein, AFP) ：甲胎蛋白是一種癌症的指標，如果指數升高，就應作出進一步檢查以排除肝癌。
  2. 腹部超音波檢查 (Abdominal Ultrasound)：利用超音波檢查來確定腫瘤的大小和位置、肝硬化或腹水等情況。
  3. 電腦掃描或磁力共振掃描 (Magnetic resonance imaging, MRI）：確定腫瘤的特性、大小和位置，以及有沒有血管侵蝕、淋巴或遠端擴散等情況。
  4. 活組織檢查 (Biopsy)：如有需要，醫生會在局部麻醉後用一支幼細的針，經右腹皮膚抽取肝瘤少許組織作化驗，來確定腫瘤細胞的類型，辨別良性或惡性。
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