紐倫堡審判唯一在世檢察官去世 享年103歲

費倫茨是在佛羅里達州（Florida）博因頓灘（Boynton Beach）一間為長者養老而設的輔助生活機構去世。





費倫茨在1920年出生在東歐的特蘭西瓦尼亞的一個猶太人家庭。在他仍是個嬰兒的時候，他的父母為了避免羅馬尼亞對匈牙利猶太人的迫害舉家移民到美國。他在紐約長大，後來依靠獎學金在哈佛大學學習法律。





畢業後加入了美國陸軍。他參加過諾曼地登陸及之後的法國戰役。





隨着二戰於1945年結束，盟軍設立國際軍事法庭追究猶太人大屠殺及其他戰爭罪行者的責任，這就是著名的「紐倫堡大審」。





費倫茨在27 歲成為美國陸軍的首席檢察官，參與紐倫堡審判，負責起訴22名前納粹指揮官，他們被指控對平民實行大規模屠殺，謀殺超過100萬名猶太人、吉普賽人和其他東歐人民。





費倫茨在審判調查期間，曾探訪過幾座集中營。他在2017年時接受英國廣播公司BBC訪問時曾指那些畫面難以抹去，在他閉上眼時仍會浮現。





費倫茨指，集中營屍橫遍地，是生是死分不清，亦有衣衫襤褸的骷髏，身上散發著腐爛的肉味，屍體一個疊著一個，他曾認為他窺視到地獄，但與他所看到的相比，地獄其實是天堂。





在他負責的22名納粹軍官之中，全部都被判有罪，當中13人被判死刑，其中有四人在被判處死刑之後，被施以絞刑。其他被判處死刑的被告多被改判為終身監禁或有期徒刑。





費倫茨為自己的工作感到自豪的同時，在 2020 年一次採訪中感嘆道，無論審判結果如何，永遠不可能為數百萬人的謀殺伸張正義。





費倫茨指，他從來沒有覺得他可以伸張正義，毫無疑問，這22名被告謀殺了超過 100 萬無辜和手無寸鐵的人。





他指，將這22 名被告從從 3,000 名殺大量人的殺人犯中帶走， 並送交審判，在正義的天平是無法取得平衡。



費倫茨的兒子唐納德(Donald Ferencz) 在接受BBC採訪時說，他的父親是一位永遠不會疲倦的正義鬥士。





唐納德表示，他父親一生的每一天都致力於使世界變得更加人性化。而不是去釣魚或打高爾夫球。他的人生使命是讓世界變得更美好。





唐納德說，他父親在戰爭中服役的經歷，激發了他對正義的熱情。





紐倫堡大審後，費倫茨餘生也幾乎都奉獻於國際正義。他幫助納粹屠殺的受害者取回財產、家園和猶太宗教物品，並參與了以色列和西德賠償協議的談判 。





費倫茨過去數十年提倡設立國際刑事法院，這一目標其後因設立荷蘭海牙的國際法庭而實現，為國際刑事法院的成立做出了重大貢獻。





費倫茨也是美國大屠殺紀念館（US Holocaust Museum）的重要捐助者。紀念館推文哀悼稱，「世界今天失去一名為種族滅絕及相關罪行受害者伸張正義的領袖。」





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