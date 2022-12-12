洛克比空難涉製炸彈利比亞男子被扣美國

其實這宗重大案件發生多年，當時經過一番討價還價，利比亞前總統卡達菲同意交出兩名疑犯，他們於 1999 年在蘇格蘭駐荷蘭法院受審。





結果，邁格拉希罪名成立，被判終身監禁，至於他的助手費希邁則判罪名不成立而獲釋。





卡達菲倒台後，該國情報部門的炸彈專家 Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi (馬蘇德) 被利比亞執法部門盤問，據美國官員透露，馬蘇德承認釀成洛克比空難的炸彈是由他製造，並在兩名同謀協助下，執行該次炸機任務。





根據馬蘇德的口供，他們計算肇事波音 747 客機爆炸時，應橫渡愛爾蘭海，飛機將會墮海消失，誰知強風令到飛機在爆炸發生時，才飛越蘇格蘭北部洛克比 (Lockerbie) 的上空，結果讓調查人員比較容易搜尋到證據，而推斷出誰是兇手。





美國於 2017 年獲得馬蘇德這份口供，並於 2020 年 12 月宣佈落案檢控馬蘇德。





但馬蘇德在利比亞首都的黎波里生活。





美國官員沒有說明馬蘇德如何抵達美國。





但據利比亞傳媒報道，馬蘇德於 11 月 16 日從寓所被人綁架，而外界推測他或已被送至美國接受審訊。





馬蘇德雖然是與案第三位被檢控的疑犯，但之前兩人都在荷蘭審訊，他將會是首位在美國法院上審訊的涉案疑犯。





詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。

