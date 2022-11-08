馬中印度持旅遊簽證者申請庇護成風 簽證濫用廣泛

根據九號集團的 60 分鐘時事節目 (60 Minutes) 和屬下兩份報章 — 雪梨晨峰報和時代報，懷疑簽證詐騙的個案，涉及最多 10 萬名工人，他們以假理由成功進入澳洲境內。





報道又說，這些海外工人，每一個人要等待 812 天，來決定他們是否合法前來。



聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 表示會對澳洲移民簽證制度被濫用一事進行檢討。 Source: AAP / MICK TSIKAS



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據官方統計數據顯示，有大約 4 萬人抵達了澳洲的機場之後，便尋求在澳洲留下。他們的申請遭拒絕後，現在交由行政上訴審裁處 (Administrative Appeals Tribunal, AAT) 作仲裁，但預計要等上兩年。





另外，有 3.2 萬人的申請已遭行政上訴審裁處拒絕，但目前仍留在澳洲不肯離開。其中一個原因，是當局沒法知道他們的行蹤。





再有 2.7 萬持旅遊簽證的人經澳洲的機場抵達澳洲，他們旋即申請政治庇護。不過，他們大多理據不足。





這已逐漸成為一個趨勢。據報道，這些人來自像是馬來西亞、中國和印度等國家。





濫用簽證制度的例子，通常和性販賣、販毒和剝削外勞有關。澳洲內政部長歐妮爾表示，澳洲的移民系統正遭系統性的濫用，她答應會作出檢討。





有專家指出，簽證申請目前積壓量很大，如果不增加人手處理，又如何可期望有資源去找去可疑的個案來杜絕濫用情況發生呢？





雪梨大學法律學院的 Mary Crock 教授認為，申請個案若然能由「個案處理員」(caseworkers) 跟進的話，將能較容易偵察出申請人是否濫用系統，或是申請人是否有被剝削之嫌。



