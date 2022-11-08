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馬中印度持旅遊簽證者申請庇護成風 簽證濫用廣泛

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About 40,000 people have arrived at Australian airports and sought to stay

官方數字顯示，很多來自馬來西亞、中國和印度等持旅遊簽證的遊客，乘飛機抵達澳洲後申請庇護，但大多沒充分理據。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

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Published 8 November 2022 at 4:55pm, updated an hour ago at 5:01pm
By Aaron Wan
Presented by Thomas Sung
Source: SBS

九號集團屬下兩份報章和電視時事節目攜手揭露澳洲簽證系統遭人廣泛濫用的情況。聯邦政府有見及此，宣佈對這個情況進行檢討。

Published 8 November 2022 at 4:55pm, updated an hour ago at 5:01pm
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根據九號集團的 60 分鐘時事節目 (60 Minutes) 和屬下兩份報章 — 雪梨晨峰報和時代報，懷疑簽證詐騙的個案，涉及最多 10 萬名工人，他們以假理由成功進入澳洲境內。

報道又說，這些海外工人，每一個人要等待 812 天，來決定他們是否合法前來。
CLARE O'NEIL
聯邦內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 表示會對澳洲移民簽證制度被濫用一事進行檢討。 Source: AAP / MICK TSIKAS

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據官方統計數據顯示，有大約 4 萬人抵達了澳洲的機場之後，便尋求在澳洲留下。他們的申請遭拒絕後，現在交由行政上訴審裁處 (Administrative Appeals Tribunal, AAT) 作仲裁，但預計要等上兩年。

另外，有 3.2 萬人的申請已遭行政上訴審裁處拒絕，但目前仍留在澳洲不肯離開。其中一個原因，是當局沒法知道他們的行蹤。

再有 2.7 萬持旅遊簽證的人經澳洲的機場抵達澳洲，他們旋即申請政治庇護。不過，他們大多理據不足。

這已逐漸成為一個趨勢。據報道，這些人來自像是馬來西亞、中國和印度等國家。

濫用簽證制度的例子，通常和性販賣、販毒和剝削外勞有關。澳洲內政部長歐妮爾表示，澳洲的移民系統正遭系統性的濫用，她答應會作出檢討。

有專家指出，簽證申請目前積壓量很大，如果不增加人手處理，又如何可期望有資源去找去可疑的個案來杜絕濫用情況發生呢？

雪梨大學法律學院的 Mary Crock 教授認為，申請個案若然能由「個案處理員」(caseworkers) 跟進的話，將能較容易偵察出申請人是否濫用系統，或是申請人是否有被剝削之嫌。

詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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