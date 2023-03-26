專家指結核病同是大流行病 對世界威脅未除

世界衛生組織的最新數據估計，2021年有1060萬人患上結核病，比2020年增加4.5%，並有 160萬人死亡。





關注弱勢社群的非政府組織Results International Australia 正在努力推動不同宣傳，希望到 2030年建立一個無結核病的世界。





組織的行政總裁喬利（Negaya Chorley） 表示，新冠病毒影響到大部份結核病研究。





喬利表示，結核病正處於一個危機。世界早在 2018 年就團結一致，目標是到2030年消除結核病，然後 新冠病毒出現，破壞了他們在全球對結核病的努力。





她又指，在過去十多年來，首次看到結核病死亡人數，受新冠病毒影響直接增加。





她指，結核病亦是一場大流行病，但世界上對這一大流行病的討論還不夠，因為這個病主要發生在發展中國家，影響的是貧窮的社群。





結核病是一種細菌感染，病情可持續數周，在患病過程中，患者通常會咳嗽、發燒、體重減輕，如果不及時治療，最終可能導致死亡。





喬利表示，最令人擔心的就是，在印太地區，巴布亞新幾內亞是世界上結核病發病率最高的國家之一，因為有不同的治療方法，而令疾病產生抗藥性，這不只對巴布亞新幾內亞人民有威脅，亦是全球關心的問題。





澳洲的醫學研究組織伯內特學院（Burnet Institute）的傳染病專家迪克羅斯博士，在結核病管理方面擁有 10 多年的經驗。他亦證實，一般的結核病病例和有抗藥性的結核病病例數目都有增加。





迪克羅斯博士表示，在過去的幾年，由於新冠疫情的關係，病例數字實際上有所增加，並且在過去十年中，部份取得的研究進展都消失，在與結核病的鬥爭中，已倒退了五年。





他指，結核病最影響到弱勢社群，例如生活環境擁擠、資金有限、營養不良、醫療資源缺乏的人，有更大機會感染結核病。



結核病及其耐藥菌株是可以預防和治療的。





目前用於治療結核病的疫苗，已有一百多年的歷史，雖然疫苗對幼兒仍然非常有效，但當進入青春期和成年期後，其功效會慢慢減少，大多數結核病就是在這些時期被發現。





目前有 16 種不同的 結核病疫苗處於不同的臨床試驗階段，醫生希望其中至少有兩種或三種疫苗，能夠非常有效地治療這種疾病。





維州結核病計劃的醫學總監德諾姆（ Justin Denholm） 教授表示，，要實現無結核病的未來，需要採取的第一步，是給予這些疫苗與新冠疫苗同樣的優先權。





德諾姆表示，如果要消滅結核病。現時很需要一種更好、更有效和更安全的疫苗。他指，大多數澳洲人可能已經忘記結核病疫苗。自 1980 年代以來，疫苗就沒有在澳洲常規使用，因為疫苗在澳洲並不真正需要。但對於那些在結核病流行的國家中的人，或與幼兒一起旅行的人來說，去接種疫苗仍然重要。







