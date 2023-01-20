SunSmart 全球紫外線手機程式有助預防皮膚癌

The SunSmart Global UV app provides five-day UV and weather forecasts at searchable locations.

SunSmart 全球 UV 應用程式能提供全球一些地方未來 5 天的紫外線及天氣預測。 Source: SBS / Aaron Wan

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由維州政府資助的一個機構，去年中推出了一個手機程式，務求提高大家對紫外線會造成皮膚損傷的關注，並且要讓大眾改變有關習慣。

澳洲每年有 2,000 多人會因皮膚癌致死，這種疾病主要由紫外線輻射所引起。

根據數據顯示，澳洲每三個人中，便有兩個在他們七十歲之前，會被診斷患上皮膚癌。
The SunSmart Global UV app provides five-day UV and weather forecasts at searchable locations.
SunSmart 全球 UV 應用程式界面簡單易懂。 Source: SBS / Aaron Wan
我們現在知道，如果不作防曬準備就走到室外，有時只需要 11 分鐘便會曬傷皮膚，原因跟紫外線 (英文 Ultra-violet，簡稱 UV) 的輻射有關。

為了幫助全球人類提高對 UV輻射的警惕，由維州防癌協會與維州政府共同撥款、在 1988 年設立的 SunSmart 計劃，去年中推出了一個名為 SunSmart Global UV app 的移動程式。

據 SunSmart 網上的資料數據顯示，這個 app 將澳洲以至全球各地實時及預測的的紫外線指數，以一種簡易的方法，讓用戶對身處地方的紫外線強度一目了然。
A new phone app launched to increase awareness of the damage caused to skin by UV 2 (Getty).jpg
澳洲人夏天喜歡到海灘，但大家要緊記預防免避紫外線輻射曬傷。
SunSmart Global UV app 除了顯示你身處地放的實時及預測紫外線指數之外，還對未來數天的指數與及天氣作出預測，另外，也讓你選擇一些你想知道有關數據的大城市。

數據的顯示方式像一個人跑上山和下山相似，例如，早上開始時，UV 指數可能比較低，但隨著時間推移，指數逐級上升，到了下午頂峰後便開始下降。

它提醒大家幾點至幾點要對皮膚作出保護，包括實時的指數及當天預測的最高指數。

澳洲輻射防護及核安全局的 Stuart Henderson 表示，這個 app 的設計主旨，是提醒大家當他們外出接觸到陽光時，無論氣溫高低也好，都要記得保護自己的皮膚。

Dr Henderson 說，那怕是涼快的天氣，只要是天晴無雲，大家仍又能遭紫外線曬傷。

這個 app 會提醒大家要做一些預防措施，例如搽太陽油、戴帽、戴太陽眼鏡、避免在烈日當空下進行活動、穿著一些可以盡量蔽體的衣服等等。

紫外線是皮膚癌的主要元兇，不過接觸過多紫外線，其實還會引起其他問題，包括曬傷、曬黑、肌膚提早衰老，及眼睛受傷等。

維州防癌協會預防計劃主管 Craig Sinclair 表示，很多人在天氣酷熱時才想起要防曬，但其實問題不在於溫度，而是在於紫外線輻射。

如果紫外線指數在 3 以下，則表示因紫外線輻射使皮膚受傷的機會十分低，不過如果指數在 11 或以上，則表示曬傷的機會非常大。

由於這個 app 獲得全球多個團體和組織的支持，例如世界衛生組織 (WHO) 是其中一個，所以便是大家身處世界其他地方，這個 app 或許可以提供幫助。

這個 app 可以顯示 8 種語言，分別是中文、英文、意大利文、法文、西班牙文、德文、荷蘭文和俄羅斯文。
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