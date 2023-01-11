【新州現罕見腦炎蚊】專家：無針對性疫苗或治療「嚴重個案可致命」

涉及今次問題的是「梅利河谷腦炎病毒」(Murray Valley encephalitis Virus)，亦譯作「墨累河谷腦炎病毒」。資料顯示，病毒主要透過蚊隻傳播，而並無人傳人的危險，亦不會因為接觸受感染動物或食用肉類產品受感染。





新州的衛生當局指，大多數感染病毒的人都不會出現病徵。但亦會有部份受感染的人可能有發燒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、肌肉酸痛和食慾不振等症狀。





極少數患者—即大約250人中有一人—會因為感染而出現腦炎，有機會對患者的神經系統造成永久性損害，或導致死亡。









受到感染的蚊子是在達令河流域鄉鎮 Menindee發現，當局警告指，問題好大機會與當地最近的水浸及降雨有關。





「降雨、洪水及夏季高溫，為攜帶疾病的蚊子傳播創造了理想的環境，增加人類感染腦炎的風險。」—新州衛生局





自去年 12 月下旬開始，Menindee一帶就一直因為達令河的洪水氾濫而出現水浸。氣象局警告說，今個星期，Menindee的洪水的水位更可能會達到創紀錄的 10.5 米高。





新州對上一次發現梅利河谷腦炎病毒病例可追溯至2011 年。新州衛生局的執行主任「布魯姆」強調，目前並無針對「梅利河谷腦炎病毒」的疫苗或治療。





「蚊蟲一般在黃昏和黎明之間最活躍，避免受到病毒感染的唯一方法，是盡量防止被蚊咬到...而這亦是其他蚊媒感染，包括日本腦炎、羅斯河熱和巴爾馬森林病毒的最佳避免方式。」





而為幫助市民避免感染該病毒，新州衛生部亦建議居民：



應盡量在門窗位置安裝防蟲網，並定期檢查防蟲網有無裂縫同罅隙；

應盡量將可以積水同有機會滋生蚊蟲的物品、如一啲舊車胎、空罐等，移到屋外；

要改善屋內的排水系統等積水不會長期滯留；

出外時—尤其是在黃昏和黎明時分—應穿著輕便、寬鬆的長袖恤衫、長褲及具包裹效果的鞋襪；

應盡量使用驅蚊劑，尤其係含有「二乙基甲苯酰胺」 (DEET)、「派卡瑞丁」Picaridin或檸檬桉樹油的驅蚊劑產品；

應該在游水之後，確保先塗抹防曬霜，然後再塗抹驅蟲劑；

應利使用殺蟲噴霧劑、蒸汽噴霧器同蚊香、來驅趕蚊蟲。

新州在三星期前亦發現州內第一宗日本腦炎 (JE) 病例，患者係Lachlan Shire的居民，新州衛生部表示，目前，澳洲的日本腦炎供應繼續受到嚴重影響，但佢地亦好快將當地設立一個疫苗診所。





另一方面，維州衛生廳昨日亦於當地北部地區對蚊蟲進行檢測後，向居民發布「梅利河谷腦炎病毒」的警報。





今次亦是維州 10 多年以來首次發現同類病毒，但當地對上一次發現有人類感染到呢隻病毒的報告要追溯至1974 年。





南澳近期亦錄得至少有 38 宗「因蚊蟲傳媒病毒」個案，當中亦包括有日本腦災，而當地衛生局認為，由於今季當地的蚊蟲數量激增、令人類感染梅利河谷腦炎病毒的風險將會有所增加，已向當地居民發出警告。



