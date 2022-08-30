SBS廣東話節目

塔米爆料：多年來仍遭性侵她的前老師網上威脅和騷擾

SBS廣東話節目

GRACE TAME

2021 年度傑出澳洲人獎得主塔米 2022 年在全國記者俱樂部上發言 Source: AAP / AAP/LUKAS COCH

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 30 August 2022 at 1:22pm
By Aaron Wan
Source: SBS

2021「年度傑出澳洲人獎」得主塔米 (Grace Tame) 昨日在推特爆料，指她多年來持續遭到性侵她的施害人在網上騷擾和威脅。她曾為此報警，可是沒有下文。

Published 30 August 2022 at 1:22pm
By Aaron Wan
Source: SBS
塔米性侵事件發生於 2010 年，當時她只得 15 歲，而施害人 Nicolaas Bester 是她的老師，當時 58 歲。Bester 因此被判入獄 2 年零 10 個月。不過他只服刑 1 年零 9 個月。

雖然該性侵事件距今已有 12 年，可是塔米表示，來自 Bester 的騷擾和威脅未有平息過。

塔米昨日在推特 (Twitter) 發出截圖，證明她沒有冤枉 Bester。其中大家可見到來自 Bester 的推特帳戶的幾個帖文，裡面提到一個電郵地址。根據塔米，知道這個她小時候使用的電郵地址的人數甚少，但 Bester 是其中一個知道，他們之間也曾以該電郵通訊。

Advertisement
帖文中 Bester 在倒數，表示會作出一些行動。

塔米發推文表示，這些對她的威脅，明顯構成聯邦犯罪行為，也違反了推特的剝削兒童政策 — 即推特不會讓兒童性侵受害倖存者再度受害和再度受創傷。

詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

更多內容

塔米「黑面」出席莫理遜早茶會 夫人稱希望女兒有禮貌有儀態

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

COVID Vaccine

【疫苗快報】新冠患者應該隔離幾天？（8月30日）

Cantonese Sunday News 2018-11-25 at 10:00 am

SBS 中文新聞（8月30日）

ACT Policing Traffic and Highway Patrol Ford FG Falcon XR6 Turbo sedans and ute on Bunda St

坎培拉汽車失竊率全國第二高！保護愛車三大貼士你要知

AAP Andrew Kelly.jpg

環球股市周一跟隨美股上周走勢 全面下滑