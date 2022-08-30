塔米爆料：多年來仍遭性侵她的前老師網上威脅和騷擾

塔米性侵事件發生於 2010 年，當時她只得 15 歲，而施害人 Nicolaas Bester 是她的老師，當時 58 歲。Bester 因此被判入獄 2 年零 10 個月。不過他只服刑 1 年零 9 個月。
雖然該性侵事件距今已有 12 年，可是塔米表示，來自 Bester 的騷擾和威脅未有平息過。
塔米昨日在推特 (Twitter) 發出截圖，證明她沒有冤枉 Bester。其中大家可見到來自 Bester 的推特帳戶的幾個帖文，裡面提到一個電郵地址。根據塔米，知道這個她小時候使用的電郵地址的人數甚少，但 Bester 是其中一個知道，他們之間也曾以該電郵通訊。
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帖文中 Bester 在倒數，表示會作出一些行動。
塔米發推文表示，這些對她的威脅，明顯構成聯邦犯罪行為，也違反了推特的剝削兒童政策 — 即推特不會讓兒童性侵受害倖存者再度受害和再度受創傷。
詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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