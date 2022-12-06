艾巴尼斯再確診新冠 降低生活開支會議押後

艾巴尼斯取消了原本擬定今天晚上在 Kirribilli House 與澳洲各州長和領地首長的晚宴，至於擬定明天舉行的國家內閣會議，則順延至本周五在網上舉行。





由於生活開支，尤其是澳洲東部的電費、天然氣費用飆升得非常厲害，聯邦政府希望在聖誕節前，與州長和領地首長取得共識，儘量把生活開支降低。





外界認為，聯邦政府較傾向把電力價格設定上限，來到減輕市民的負擔。





可是，電力買賣是一個商業活動，若然政府與州及領地達成協議，這意味著昆州和新州這兩個電力 (及天然氣) 供應大州，從 royalties (礦特許使用權的使用費) 所獲得的巨額收入將會「大大縮水」，所以該兩個州份已開始就「補償」這個問題向聯邦政府進行游說。





詳情請聽溫楚良和宋慶勤的報道。

