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【紓民困】藥物津貼計劃最高藥價大幅削 3 成

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ANTHONY ALBANESE CHEMIST VISIT

澳洲總理艾巴尼斯與衛生部長畢勒探訪位於坎培拉的一間藥房。 Source: AAP / (AAP Image-Mick Tsikas

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Published 8 September 2022 at 11:54am, updated 11 minutes ago at 11:59am
By Aaron Wan
Source: SBS

澳洲聯邦政府有見升斗市民的生活開支持續飆升，所以他們決定在「藥物津貼計劃」(PBS) 上作出優惠。

Published 8 September 2022 at 11:54am, updated 11 minutes ago at 11:59am
By Aaron Wan
Source: SBS
從 2023 年 1 月 1 日 (即明年元旦日) 起，PBS 名單上的處方藥物，每隻最高收費 30 元，相比起目前的 42.5 元，減幅約 3 成。

這是自從 PBS 於 75 年前推出以來，政府首次把藥物最高價格調低，可謂是開創先河。
HIV DRUG Truvada listed on the pharmaceutical benefits scheme (PBS) in 2018
聯邦政府有時會把一些售價昂貴的藥物列入 PBS 計劃中，大大減輕病人的負擔。 Source: AAP / AAP/RACHEL GRAY

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究竟這次削減 PBS 處方藥物的最高價格，能為大家節省多少呢？

有人做了一個計算，如果大家購買名單上的藥物，每年每隻藥物能為大家最多節省 150 元。

但由於澳洲國債高企，預料明年將會破 1 萬億元 (即 1 兆元 ) 大關，所以，總理艾巴尼斯表示，政府會詳細研究有哪些地方可以削減支出。

聯邦政府將於 10 月 25 日宣佈本年度財政預算案的最新版本，屆時大家便可知道政府有哪些開源節流的措施。

詳情請收聽溫楚良這節報道。
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