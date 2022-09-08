【紓民困】藥物津貼計劃最高藥價大幅削 3 成

從 2023 年 1 月 1 日 (即明年元旦日) 起，PBS 名單上的處方藥物，每隻最高收費 30 元，相比起目前的 42.5 元，減幅約 3 成。





這是自從 PBS 於 75 年前推出以來，政府首次把藥物最高價格調低，可謂是開創先河。



聯邦政府有時會把一些售價昂貴的藥物列入 PBS 計劃中，大大減輕病人的負擔。 Source: AAP / AAP/RACHEL GRAY



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究竟這次削減 PBS 處方藥物的最高價格，能為大家節省多少呢？





有人做了一個計算，如果大家購買名單上的藥物，每年每隻藥物能為大家最多節省 150 元。





但由於澳洲國債高企，預料明年將會破 1 萬億元 (即 1 兆元 ) 大關，所以，總理艾巴尼斯表示，政府會詳細研究有哪些地方可以削減支出。





聯邦政府將於 10 月 25 日宣佈本年度財政預算案的最新版本，屆時大家便可知道政府有哪些開源節流的措施。





詳情請收聽溫楚良這節報道。

