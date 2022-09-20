昆州拘留所禁用防吐口水頭套

這些頭套，主要是防止被囚人士向設施中的職員吐口水或張嘴咬他們。
不過，批評者認為，使用這些頭套，不僅不人道，還有可能會造成窒息。
2016 年，南澳一名 29 歲被囚原住民 Wayne Fella Morrison 因與守衛發生衝突，結果被多人制服並帶上防吐口水頭套。之後他被送去皇家阿德雷德醫院，最終不治。
Advertisement
Morrison 的家人和朋友四處奔波，促請禁止使用防吐口水頭套。
結果，到了 2021 年 9 月，南澳議會通過禁止在州內使用這些頭套，成為澳洲第一個有此禁令的州分。
至於昆州這項禁令，只限於拘留所，對羈留所或監獄則不適用，所以有人認為這個做法仍有不足。
新州、維州和首都領地均沒使用這些頭套。
詳情請收聽溫楚良的報道。
更多內容
澳洲離岸羈留政策簡史
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。