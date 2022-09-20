昆州拘留所禁用防吐口水頭套

這些頭套，主要是防止被囚人士向設施中的職員吐口水或張嘴咬他們。





不過，批評者認為，使用這些頭套，不僅不人道，還有可能會造成窒息。





2016 年，南澳一名 29 歲被囚原住民 Wayne Fella Morrison 因與守衛發生衝突，結果被多人制服並帶上防吐口水頭套。之後他被送去皇家阿德雷德醫院，最終不治。





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Morrison 的家人和朋友四處奔波，促請禁止使用防吐口水頭套。





結果，到了 2021 年 9 月，南澳議會通過禁止在州內使用這些頭套，成為澳洲第一個有此禁令的州分。





至於昆州這項禁令，只限於拘留所，對羈留所或監獄則不適用，所以有人認為這個做法仍有不足。





新州、維州和首都領地均沒使用這些頭套。





詳情請收聽溫楚良的報道。





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