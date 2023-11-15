【面子工程】三藩市努力粉飾迎接 APEC 通訊員邊走邊提心吊膽

20231028001857567655-original.jpg

很多人提起三藩市便會聯想到罪案、毒品交易和露宿者。不少垃圾堆積在 Tenderloin 區的 Taylor Street。 Source: AAP / Samuel Rigelhaupt

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

今屆亞太合經組織 (APEC) 會議由 11 月 11 日至 17 日於美國三藩市舉行，其中 15 -17 日是領導人峰會。

三藩市又稱舊金山，近年被指治安差，包括打砸搶、毒品交易、汽車爆竊以及其他公共安全問題。


市中心附近還有不少露宿者，其中不乏吸毒人士，這種種令到當地居民很擔心。

20191225001439303844-original.jpg
三藩市有不少露宿者，他們喜歡在郊野公園扎營作棲身之所。圖中所見是 Santa Rosa 的 Rodota Trail。 Source: AAP / Lea Suzuki
不過，由於 APEC 舉行的關係，當局之前大力整頓市容，露宿者神奇地消失了。

三藩市市長布里德與警察局長施革上月中召開了記者會，強調會竭力保護大眾安全。

在本集【美國通訊】裡，我們駐美國加州洛杉磯通訊員盧穎和溫楚良講述了她最近到三藩市公幹的見聞，並提到即將舉行的拜登習近平會晤。請一起收聽。
更多內容

年賺美金六位數家庭仍列三藩市「低端人口」

「全球最貴樓價」香港連續13年蟬聯榜首 雪梨第二 墨爾本排第九

習近平下周出席美國 APEC 峰會 與拜登會晤商討經貿及世界大事

瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。

SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（11月15日）

Hearing aid

【聽力受損】您需要佩戴助聽器嗎？

LGBTIQ HATE CRIMES INQUIRY

仇恨性小眾死亡懸案聆訊結束 委員會狠批新州警隊

20231114001865333853-original.jpg

80 名非公民獲釋進入社區 反對黨質詢政府如何保障社區安全