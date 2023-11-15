【面子工程】三藩市努力粉飾迎接 APEC 通訊員邊走邊提心吊膽

三藩市又稱舊金山，近年被指治安差，包括打砸搶、毒品交易、汽車爆竊以及其他公共安全問題。







市中心附近還有不少露宿者，其中不乏吸毒人士，這種種令到當地居民很擔心。





不過，由於 APEC 舉行的關係，當局之前大力整頓市容，露宿者神奇地消失了。

三藩市有不少露宿者，他們喜歡在郊野公園扎營作棲身之所。圖中所見是 Santa Rosa 的 Rodota Trail。 Source: AAP / Lea Suzuki

三藩市市長布里德與警察局長施革上月中召開了記者會，強調會竭力保護大眾安全。





在本集【美國通訊】裡，我們駐美國加州洛杉磯通訊員盧穎和溫楚良講述了她最近到三藩市公幹的見聞，並提到即將舉行的拜登習近平會晤。請一起收聽。



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