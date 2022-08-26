SBS 中文新聞 （8月26日）

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Published 26 August 2022 at 10:37am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 26 August 2022 at 10:37am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
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提要
  • 新州破獲澳洲歷來最大宗毒品走私案，涉及市值16億元冰毒
  • 對付現時的omicron新冠病毒新版本疫苗，預計將在幾個星期內推出
  • 聯合國人權事務高級專員表示會爭取在月底離任之前發表「新疆人權報告」
其他內容

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