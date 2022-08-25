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SBS 中文新聞 （8月25日）

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Published 25 August 2022 at 10:58am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 25 August 2022 at 10:58am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
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提要
  • 烏克蘭一個火車站在國家獨立日遭到火箭彈襲擊，起碼22人喪生
  • 加拿大議員將訪問台灣，並呼籲北京不要藉此令台海局勢升級
  • 綠黨建議凍結房屋租金兩年，讓公眾收入可追上物價
其他內容

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綠黨建議凍結屋租兩年 助租客收入增長追上租金

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