SBS 新聞簡報（11月1日）

艾巴尼斯對楊恆均家屬信件作回應

澳洲總理艾巴尼斯承諾，將繼續為被中國拘留嘅澳洲公民爭取權益。





在他出發訪問中國前，艾巴尼斯收到楊恆均兒子寄出的信，請求他將「他們的父親帶回家」。





澳洲作家楊恆均在2019年8月因涉嫌間諜指控被逮捕，已在北京監獄被關押了逾四年。





總理表示已經作出回應，並對他們的擔憂深表同情。



以色列承認向加沙最大的難民營發動空襲

以色列承認向加沙最大的難民營發動空襲，造成至少50名巴勒斯坦人和一名哈馬斯指揮官喪生，醫生正努力救治傷者。





以色列坦克至少已經進入加沙四天，以報復 10 月7日哈馬斯發動的襲擊。





據巴勒斯坦衛生官員表示，是次空襲中，至少有50名巴勒斯坦人喪生，另有150人受傷。





有無國界醫生激動呼籲雙方立即停火，以防止更多平民死亡。



維州消防員北上支援昆州

新州北部的居民和消防員表示，他們正在面臨震驚的情況，因為幾處的林火已經蔓延至鄉鎮地區和城市。





可能需要一段時間才能確定損害具體情況，但消防隊希望天氣情況，可以緩解火災。





鄉鎮 Tenterfield 離開昆州邊界約 15 公里，亦是消防人員過去 24 小時主力撲救的地點。環繞該鎮的西、南、同北面共有 7 處林火焚燒。





財長查默斯（Jim Chalmers）鼓勵居民隨時關注當局的最新建議。





與此同時，60多名維州消防員正在北上，為控制昆州林火提供支援。



公共服務改革新規以確定部門秘書表現

在皇家委員會發現自動債務索償系統（Robot Debt）的問題後，機器人債務問題後，金融部長加拉格爾(Katy Gallagher)制定新的規則，以調查和解僱表現不佳的聯邦部門秘書。





根據新規則，在有指控稱前聯合政府將秘書任命政治化之後，秘書職位將會強制實行「擇優」任命。





加拉格爾在發表澳洲公共服務改革審查期間表示，需要採取更多措施來改善該部門，加強公共服務的信任、廉正、獨立和能力。



逾一成澳洲司機承認酒精超標駕駛

澳洲保險公司NRMA發佈一份關於酒後駕駛的年報，呼籲進行隨機「呼氣」測試以解決有關問題。





該公司向 3,300 名會員進行的一項調查發現，12%的司機承認他們在酒精超標的情況下駕駛。





NRMA 表示警方增加對司機隨機檢測，可以減低路面上意外風險。



性同意教育進展

「Teach Us Consent」創辦人康托斯（Chanel Contos）表示，澳洲在性教育方面取得了很大進展，但仍然有很多工作要做。





在全國記者俱樂部發表講話時，康托斯概述了她為改進學校中的性同意教育而展開的運動，亦成功讓「性同意教育」被列入澳洲課程。



中國表示不會為加沙局勢「背鍋」

中國常駐聯合國代表張軍指出，中國不會為當前加沙地帶的局面「背鍋」。





安理會就巴以局勢，舉行緊急公開會議，張軍在其他國家代表發言後再次發言，指出美國代表指責中國否決美國所提出決議草案的發言，是最無道理的說話，又指美國是想讓中國對當前在加沙出現的局面負責，強調這個鍋中國背不起。





張軍說，美國在否決了巴西提出的決議草案後，匆匆提出自己的決議草案，但是這項決議草案完全忽視全世界、特別是阿拉伯國家關於停火止戰的強烈呼聲，完全混淆是非，試圖將巴以問題引入另一種敘事軌道，更危險的是有關行為將為局勢進一步升級，大開綠燈，中國對於這樣的草案，完全有理由投反對票。





另外，美國白宮表示，總統拜登及中國國家主席習近平的團隊，已原則上同意雙方本月稍後在三藩市舉行的亞太經合組織領導人非正式會議期間，進行建設性對話。但重要細節仍有待敲定。



體育消息：

澳洲宣佈放棄申辦2034年世界盃決賽周，國際足協宣佈，沙特阿拉伯是唯一申辦的國家，相信在沒有對手下，沙特勢必成為主辦國。





有意申辦2034年世界盃的國家，要在星期二前向國際足協提交意向書，澳洲在截止前數小時宣布放棄申辦。



