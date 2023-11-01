【狗主注意】連鎖店有售狗糧「或發霉」 可致狗狗中毒

澳洲知名品牌因為發現一些批次的狗糧中發現霉菌，提醒狗主需要小心。該品牌的狗糧在全國連鎖寵物用品店均有出售。

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狗隻如食用發霉的狗糧，隨時中毒。 Source: Supplied

澳洲家族品牌 Meals For Mutts 表示，他們已「察覺到一些產品存在發霉的問題」。

該品牌在一些主要寵物食品零售商處出售，如 Pet Circle、Pet Stock、My Pet Warehouse、PetO 和 Budget Pet Products。

該公司在一份聲明中表示：「我們想向你保證，我們非常認真地對待此事，並致力於解決它。」

他們促請狗主人仔細檢查他們的產品是否有霉菌。

受影響的產品及其最佳使用日期詳細資訊：
Grain Free Salmon and Sardine 2.5kg (best before: 3/09/2024, 5/09/2024, 7/09/2024)

Grain Free Salmon and Sardine 20kg (best before: 20/08/2024, 1/09/2024, 4/09/2024, 6/09/2024, 17/09/2024, 9/10/2024)

Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 20/08/2024, 26/08/2024, 27/08/2024, 5/09/2024, 6/09/2024, 7/09/2024, 14/09/2024, 26/09/2024)

Salmon and Sardine 20kg (best before: 16/08/2024, 17/08/2024, 4/10/2024)

Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 5/09/2024)

Salmon and Sardine Large Kibble 20kg (best before: 18/07/2024, 19/07/2024, 12/10/2024)

Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 12/08/2024, 13/08/2024)

Grain Free Duck and Turkey 2.5kg (best before: 1/09/2024, 3/09/2024, 4/09/2024)

Grain Free Duck and Turkey 20kg (best before: 4/09/2024, 7/09/2024, 20/09/2024)

Grain Free Duck and Turkey 9kg (best before: 3/09/2024, 4/09/2024, 5/09/2024)

High Performance Turkey 20kg (best before: 13/08/2024)

High Performance Turkey 9kg (best before: 13/08/2024)

如果顧客發現任何發霉的跡象，或不想繼續餵食目前袋裝的乾糧，他們建議顧客停止使用，並將產品帶回購買地點或聯絡returns@mfmaustralia.com.au。

但該公司補充如果這些產品儲存在陰涼、乾燥的環境中，出現任何問題的可能性很低。

霉菌中毒的症狀會因狗隻食用量及霉菌的種類與量有所不同，症狀可能包括：
肌肉顫抖、失去方向感、心跳加速、發聲、抽搐、嘔吐、腹痛、腹瀉、大便顏色的改變、疲倦、發作、喘氣、脫水和食欲不振。

如果狗隻出現這些症狀，應該立即帶它前往獸醫尋求治療。
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Published 1 November 2023 12:17pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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