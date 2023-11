【狗主注意】連鎖店有售狗糧「或發霉」 可致狗狗中毒

澳洲家族品牌 Meals For Mutts 表示,他們已「察覺到一些產品存在發霉的問題」。





該品牌在一些主要寵物食品零售商處出售,如 Pet Circle、Pet Stock、My Pet Warehouse、PetO 和 Budget Pet Products。





該公司在一份聲明中表示:「我們想向你保證,我們非常認真地對待此事,並致力於解決它。」





他們促請狗主人仔細檢查他們的產品是否有霉菌。





受影響的產品及其最佳使用日期詳細資訊:



Grain Free Salmon and Sardine 2.5kg (best before: 3/09/2024, 5/09/2024, 7/09/2024)





Grain Free Salmon and Sardine 20kg (best before: 20/08/2024, 1/09/2024, 4/09/2024, 6/09/2024, 17/09/2024, 9/10/2024)





Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 20/08/2024, 26/08/2024, 27/08/2024, 5/09/2024, 6/09/2024, 7/09/2024, 14/09/2024, 26/09/2024)





Salmon and Sardine 20kg (best before: 16/08/2024, 17/08/2024, 4/10/2024)





Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 5/09/2024)





Salmon and Sardine Large Kibble 20kg (best before: 18/07/2024, 19/07/2024, 12/10/2024)





Grain Free Salmon and Sardine 9kg (best before: 12/08/2024, 13/08/2024)





Grain Free Duck and Turkey 2.5kg (best before: 1/09/2024, 3/09/2024, 4/09/2024)





Grain Free Duck and Turkey 20kg (best before: 4/09/2024, 7/09/2024, 20/09/2024)





Grain Free Duck and Turkey 9kg (best before: 3/09/2024, 4/09/2024, 5/09/2024)





High Performance Turkey 20kg (best before: 13/08/2024)





High Performance Turkey 9kg (best before: 13/08/2024)





如果顧客發現任何發霉的跡象,或不想繼續餵食目前袋裝的乾糧,他們建議顧客停止使用,並將產品帶回購買地點或聯絡returns@mfmaustralia.com.au。





但該公司補充如果這些產品儲存在陰涼、乾燥的環境中,出現任何問題的可能性很低。





霉菌中毒的症狀會因狗隻食用量及霉菌的種類與量有所不同,症狀可能包括:



肌肉顫抖、失去方向感、心跳加速、發聲、抽搐、嘔吐、腹痛、腹瀉、大便顏色的改變、疲倦、發作、喘氣、脫水和食欲不振。