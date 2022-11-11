SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月11日）Play06:03SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.36MB)Published 11 November 2022 at 6:04pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 11 November 2022 at 6:04pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞艾巴尼斯：如欲修補關係 中國需先取消貿易制裁【突发】中国入境隔离政策调整为“5+3”【上車喜訊！】不用再交印花稅？新州首置者可選年繳物業稅瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】昆州重啟防疫措施以應付新冠（11月11日）SBS 中文新聞 （11月11日）勞資關係法不利小生意人士？爲何「參與社區體育運動」有助新移民更易融入社會？