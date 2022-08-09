SBS 新聞簡報（7月12日）

儲備銀行明年將進行重大改革

行長洛菲利表示，根據政府進行的外部調查，央行將從明年開始，將除1月外每年共11次的議息會議，減少到8次，只有2月、5月、8月和11月的第一個星期二是固定開會日期。





此外，每次會議的議程將會加長，而董事會對標準利率作出決定後，行長會召開新聞發佈會進行解釋。





洛菲利指，減少開會頻率並增加議程，有助董事會了解更多問題細節，進行更深入討論來決定貨幣政策，工作人員也有更多時間進行分析而非準備報告結論。



財長提名後任儲備銀行行長人選

財政部長查默斯表示，已準備好一份儲備銀行行長的繼任人選名單。





行長洛菲利今日的演說可能是任內最後一次，其7年行長任期將於今年9月結束。但他的名字也在候選名單上，不過外界相信他很大可能不會獲得續約。





查默斯表示，名單上的人選都經過他的深思熟慮，將會盡快提交給內閣討論。他形容行長一職是聯邦政府作出的最重大的任命之一，必須經過有條不紊、周密的考慮和協商。



銀行業界稱按揭客戶受加息影響不大

銀行業界表示，大部份按揭客戶都妥善管理好央行加息引致的財務壓力。





澳新銀行和國民銀行的代表今日向國會經濟委員會作供。其中澳新銀行行政總裁艾略特稱，每1000元房屋貸款，只有6元是逾期90天未還。





他說業內數據顯示，按揭人士對抗加息的能力好於外界預期，因為他們的實際工資增長達到一成，足以抵消加息和通脹影響。





西太銀行和聯邦銀行的代表將與明日作供。



艾巴尼斯會見北約秘書長

總理艾巴尼斯在立陶宛出席北約峰會，並和北約秘書長斯托爾滕柏格會面。





據報兩人談及烏克蘭和中國的話題。托爾滕柏格在會談後向記者表示，無意將中國視為對手，強調是北京持續的野心影響並挑戰基於規則的全球秩序與安全。





艾巴尼斯則談及澳洲的國際地位，指澳洲必須參與當今這個相互聯繫的世界，必須成為未來的塑造者，而不僅僅是接受現實。



中國延長對澳大麥進口關稅審查

與此同時，中國要求對澳洲大麥進口限制的審查延長一個月。





不過，中方在限期即將來臨之際，要求寬限一個月。





澳洲政府發言人表示對此感到失望，但予以接受，不過就強調不會再次延長，屆時將再次訴諸世貿。



加拿大取消港人「救生艇」學歷要求

當局將從8月15日開始，撤銷「Stream B」（B類工作移民計劃）的大專畢業學歷限制，申請人只要滿足工作條件，毋須再提交在加拿大或海外的學歷證明。





屆時，已持有開放式工作簽證（OWP）、工作假期簽證和其他工作簽證的港人，只要在加拿大工作滿一年都可以申請永久居留。



北韓時隔27日再次試射導彈

北韓今日再次試射彈道導彈。





南韓表示，當地今晨10時許，平壤一帶向朝鮮半島東部約550公里的海域發射一枚彈道導彈，可能是遠程的洲際導彈。





在此之前，北韓已連續兩天三次譴責美軍偵察機多次侵犯專屬經濟區上空。



體育消息

今年昆州和新州的州際欖球賽State of Origin最後一場，將於今晚8點在雪梨展開。



