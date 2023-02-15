SBS 新聞簡報（2月15日）

【央行加息】行長為加息辯護並拒絕辭職

儲備銀行行長洛菲利為其應對通脹的決定和表現作辯護。





他今日接受參議院的經濟立法委員會的質詢，回答有關連續9個月加息的尖銳提問。





「支出更具彈性，而通脹居高不下，將對經濟造成極大破壞，令收入不公情況惡化，使企業更難制定計劃，並蠶食銀行儲蓄。」





洛菲利也被問到前途問題，但他堅稱會完成央行行長的任期。



財長促消費者公署調查銀行提高利率

財政部長查默斯建議競爭及消費者公署，調查銀行提高利率的做法是否合適。





消費者公署將在今年12月前提交對銀行的監管報告，包括儲蓄產品的利率。



空軍司令：有信心發現進入領空氣球

澳洲空軍司令Robert Chipman表示，有信心可以即時發現任何進入領空的外國氣球。





他向參議院透露，美方已就疑似中國間諜氣球事件向澳軍作簡報。





他說已要求空軍檢討偵測高空飛行物的能力，有信心雷達可以探測到氣球，並會參考美軍的做法，在發生類似事件時作出回應。



美國指3個擊落飛行物或與中國無關

美軍本月擊落4個飛行物，除了第一個確認是中國氣球，其餘的不明飛行物殘骸仍在搜尋中。





白宮國家安全委員會發言人柯比表示，至今沒組織或個人承認與這三個飛行物有關，但沒跡象表明它們是中國或任何外國的間諜活動。





他說這些飛行物可能只是商業或研究機構所用，因此目的屬於「良性」。



密歇根大學槍擊案 疑兇據報有精神病

美國警方確認密歇根州立大學槍擊案的疑兇身份，據報有精神病紀錄。





槍擊案導致3人死亡，槍手行兇後自殺。警方確認他是一名43歲男子，曾於2019年被警員截查時否認攜帶武器，但被搜出藏有一把半自動手槍，被控未經許可藏有武器。





疑兇的父親接受傳媒訪問時透露，他當年被禁止攜帶槍械後，將槍收藏在房間，不承認擁槍，亦不讓家人進入。



澳洲加強對瓦努阿圖安全的財政支持

澳洲將為瓦努阿圖建造一個新的國家安全中心，並在航空、貿易和基建方面提供財政支持。





總理艾巴尼斯今日接見到訪的瓦努阿圖總理卡爾薩考，他說太平洋國家應該互相照顧，確保本地區的安全。





而瓦努阿圖就表態支持澳洲聯同太平洋島國，一同申辦2026年的第31屆聯合國氣候峰會。



Centrelink人手短缺 電話輪候時間長

當局指Centrelink部門正面臨嚴重的人手短缺。





民政部負責人Rebecca Skinner表示，目前有大約500人的缺口，令該部門 無法及時回應客戶需求 ，導致電話輪候平均時間從14分鐘增加到18分鐘。





數據顯示，在2022年7月至今年1月期間，Centrelink共接到2500萬個電話，但只接聽了當中830萬個，其中等得最久的社群包括家庭、父母、青年和學生。



昆州擬與原住民社區簽署條約

昆州成為第三個有意和原住民簽署條約的州份。





州長帕拉謝伊宣佈，將會在下星期州議會重開後立法，進行類似皇家委員會的真相調查，並設立原住民條約研究所。





體育消息

中國足球協會主席兼黨委副書記陳戌源，因涉嫌違紀違法被調查，據報國家足球隊和聯賽等多項工作受影響。



