SBS 新聞簡報（5月15日）

老人護理從業員獲優先處理工作簽證

根據新的技術移民簽證審理次序，老人護理從業員可獲優先處理工作簽證，以解決人手短缺問題。





位於珀斯的名叫科廷（Curtin Heritage Living）的老人中心，已成為首家簽署老人護理勞工協議的老人護理機構。





聯邦政府與聯合工人聯盟（United Worker’s Union；UWU）達成此協議，確保技術人員的簽證獲優先處理。





參與該計劃的技術移民將可通過兩年的快速管道獲得永久居留權。



反詐騙中心成立 協詐騙受害人討回損失

消費者團體對新的全國反詐騙中心表示歡迎，但指出，當局需要採取更多行動來幫助已經因詐騙而蒙受損失的澳州人。





僅在 2022 年，澳州人就因詐騙損失了 30 億澳元，平均每起詐騙損失 2 萬澳元。





在聯邦政府的 5800 萬元支援下，新的反詐騙中心將從 7 月開始運作。





澳洲競爭及消費者公署（Australian Competition and Consumer Commission；ACCC）將運營該中心，與政府機構、銀行、電信公司和網上平台密切合作。



政府被控防禦基地污染環境 土地擁有人獲賠償

一宗持續十多年的集體訴訟，指控聯邦政府沒有充分防止防禦基地使用的有毒滅火泡沫污染土壤和地下水。





該訴訟以 30,000 名澳州土地擁有人獲賠償數百萬元而告終。





但和解協議不包含聯邦政府承認責任。





聯邦法院今日（15 日）宣布的 1.327 億元和解金仍需要法官審批。





律師事務所 Shine Lawyers 集體訴訟聯合負責人奧爾索普（Craig Allsopp）表示，每個土地擁有人收到的金額將有所不同，具體取決於每個地點的情況。



８名工會人物加入公平工作委員會

一名原住民男子在維州拘留期間死亡。





這位 70 歲的托勒斯島民男子上週在醫院去世。





維州懲教署署長埃爾多安（Enver Erdogan）今天（15日）上午在分析尤鲁克司法委員會（Yoorook Justice Commission）的聽證會上證實了這件死亡事件。





自 1991 年皇家調查原住民拘留期間死亡事件以來，於維州拘留期間死亡的人數達到 34 人。





埃爾多安已就該州原住民在拘留期間死亡向尤鲁克聽證會道歉，承認其中大部分是該州機構嚴重失誤的結果。



塔洲 50 年前船難殘骸被發現

約 50 年前，一艘船在塔洲偏遠西南海岸失事，該殘骸近日被發現。





1973 年 10 月，MV 布萊斯之星（MV Blythe Star）從何伯特例行前往國王島（King Island ）時突然傾覆沉沒。





當局沒有收到求救信號，因此該船的 10 名船員在沒有幫助的情況下僅用充氣救生筏在海上漂流數天，其中三人最終死亡。





聯邦科學及工業研究組織（CSIRO）和塔洲大學的研究人員現已在塔洲西南海角（South West Cape）以西約 10.5 公里處發現了這艘船的殘骸。



土耳其總統選舉兩大陣營選情緊張

土耳其的總統選舉中，埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和主要反對派候選人克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）選情緊張。





兩個陣營的消息人士都承認，他們可能無法通過 50% 的選票門檻以直接獲勝。





雙方都駁回了對方的票數，沒有官方結果。





共和人民黨的克勒奇達爾奧盧，指責埃爾多安的極右翼政黨正義與發展黨，故意推遲了有利於反對派的選票結果。



多名香港學者及傳媒人著作被公共圖書館下架

近日尊子著作及六四相關書籍均被香港公共圖書館下架。





《獨立媒體》報道稱，該圖書館目錄中，多名香港學者及傳媒人名字搜索無果。





當中包括中大政治與行政學系副教授馬嶽、國際關係學者沈旭暉、文化研究學者許寶強、資深傳媒人區家麟、前《頭條新聞》主持吳志森及曾志豪等的著作全數被下架。





康文署指，香港公共圖書館會不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍，涉嫌內容可能違反國家安全或香港法律的書籍都會立即下架以作檢視。



體育消息

澳洲板球隊（Cricket Australia）堅持將國際賽季的首場比賽，安排在全國欖球聯賽（NRL）總決賽的同一天，並堅稱不會因此而受影響。





女子 T20 比賽在 10 月 1 日於北雪梨體育場（North Sydney Oval）舉行，澳洲隊將對戰西印度群島隊，並會在全國欖球聯賽總決賽開始前幾小時結束。



