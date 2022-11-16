SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月16日）Play05:41SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.9MB)Published 16 November 2022 at 6:00pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 16 November 2022 at 6:00pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【重出江湖】特朗普宣佈2024年再次參選總統【警號】俄羅斯導彈擊中北約波蘭釀兩死 國內召緊急會議應對【士兵也短缺！】國防部長指澳軍面臨數千人手危機瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】當局目前不建議民眾接種第五劑新冠疫苗（11月16日）【答案在此】澳洲人為何未能接種第五針新冠疫苗？SBS 中文新聞 （11月16日）【關係破冰】澳中元首六年首次會談 制裁及人權有何共識？