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SBS 新聞簡報（11月16日）

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Published 16 November 2022 at 6:00pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 16 November 2022 at 6:00pm
By Koma Cheng
Source: SBS
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COVID Vaccine

【疫苗快報】當局目前不建議民眾接種第五劑新冠疫苗（11月16日）

Most Australians won't get access to a fifth COVID-19 jab before Christmas, in line with expert advice.

【答案在此】澳洲人為何未能接種第五針新冠疫苗？

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （11月16日）

澳中領導人正式會議

【關係破冰】澳中元首六年首次會談 制裁及人權有何共識？