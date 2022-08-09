SBS 新聞簡報（5月16日）

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人口販運倖存者支援服務獲增 2400 萬元

隨著政府努力打擊現代奴隸制，幫助人口販運倖存者的支援服務將獲增撥款 2400 萬元。

為期四年的資助計劃，將確保為無法獲得社會福利津貼的簽證持有人提供經濟支援，並允許對分別參與計劃 3、6 和 12 個月的人進行檢查。

另外，這筆資金將用於明年建立、為期 18 個月的試點項目，旨在幫助一些不願警察介入的受害者發聲。

聯邦政府擬定性新納粹組織為恐怖組織

總理艾巴尼斯表示，聯邦政府將聽取國家安全機構的建議，可能將白人至上主義團體列為恐怖組織。

反誹謗委員會（Anti-Defamation Commission）主席阿布拉莫維奇（Dvir Abramovich）呼籲將新納粹組織定性為恐怖組織。

繼 3 月之後，上星期六（13 日），新納粹示威者第二次在維州議會外行納粹禮。

艾巴尼斯表示，對右翼極端組織使用恐嚇手段零容忍，他會毫不猶豫地採納安全機構的建議。

南澳政府調查非原住民干涉原住民藝術品一案

非原住民藝術工作者早前被指控干涉原住民藝術家作品，南澳政府將對藝術品的真偽性展開調查。

今年 4 月，澳洲人報發表指控稱，APY 藝術中心合作社（APY Art Centre Collective）的非原住民藝術工作者曾在原住民藝術家的作品上作畫。

該合作社「極力」否認指控，稱這些指控是虛假的誹謗。

聯邦和北領地政府也將致力於審查。

儲備銀行下個月可能再次提高利率

儲備銀行最早可能在下個月再次提高利率。

本月早前，央行將利率上調至 3.85%，於前一個月的一次性暫停後恢復加息，標誌著一年中第 11 次的增長。

5 月 2 日的會議紀錄顯示，董事會成員同意「可能仍需要進一步提高利率」。

該文件進一步指出，加息決定「將取決於經濟和通脹如何演變」。

新西蘭火災 11 人仍下落不明　至少 6 人死亡

新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）表示，將展開調查首都惠靈頓一家旅館發生致命火災的原因。

目前仍有 11 人下落不明，死亡人數至少為 6 人。官員預計死亡人數會上升。

希健斯稱，現在的首要任務是確保居民安全。

總理艾巴尼斯與希健斯進行了交談，並表示如果需要，澳洲政府會提供援助。

台灣三讀通過同性家庭收養小孩

台灣立法院今日（16日）三讀通過「同婚專法」部分條文修正案，正式開放同性家庭收養小孩的權利。

修正案允許同性伴侶無血緣「共同收養子女或一方收養他方之子女」，並準用《民法》收養的規定。

明天（17日）將是「同婚專法」通過 4 週年。繼跨國同婚今年 1 月全面開放後，台灣的婚姻平權又邁出一步。

波普成首位女性領導聯合國國際移民組織

波普（Amy Pope）成為第一位被任命領導聯合國移民機構，國際移民組織（International Organisation for Migration）的女性。

這位 49 歲的前白宮顧問擊敗了歐盟提名人，國際移民組織總幹事奧維托里諾（Antonio Vitorino

全世界有超過 1 億人被迫流離失所，國際移民組織促進人道和有序的移民，在需要的地方進行干預。

波普指，戰爭、貧困和氣候變化增加了工作量，她期待為這個角色帶來新的見解。

體育消息

在法國退出 2025 年欖球世界盃的主辦國後，澳洲和新西蘭被考慮有可能成為主辦國。

國際欖球聯盟（International Rugby League）董事會將於明天（17 日）開會討論下一步行動。

法國的組織者表示，他們的退出是出於經濟考量。

澳洲上一次在 2008 年單獨舉辦這項賽事，但在 2017 年與新西蘭共同主辦。

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