SBS 新聞簡報（5月17日）

墨爾本昨校巴與貨車相撞 貨車司機被控四項危險駕駛

昨天（16日）下午，一輛載有 45 名兒童的校巴被一輛貨車從後面撞到並翻側，10 名埃克斯福德小學（Exford Primary School ）的兒童受重傷。





警方已指控一名 49 歲男子四項危險駕駛導致嚴重傷害的罪名，並預計將提出進一步指控。





一名兒童仍在深切治療部中，幾名兒童在發生車禍後完全或部分截肢。



三月份季度工資激增 但仍跟不上通貨膨脹

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）的最新數據顯示，三月份季度的工資以極速年增長率增長，為十多年以來最快。





數據顯示，三月份季度工資增長了 0.8%，全年增長了 3.7%。





澳洲統計局表示，增長是由低失業率、緊張的勞動力市場和高度通脹推動的。





但三月份的通貨膨脹率為 7%，工資增長仍然跟不上。



氣候關注組織「反抗滅絕」於阿德雷德市中心抗議

一名氣候關注抗議者因擾亂阿德雷德市中心高峰時段的交通而被起訴。





警方稱，這名 69 歲的女士今天早上（17日）用繩子將自己從北大街（North Terrace）上方的 莫菲特街（Morphett Street）橋上吊起至少 90 分鐘。





氣候關注組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion South Australia）表示，她的行動是抗議在阿德雷德會議中心舉行的澳洲石油生產及勘探協會（Australian Petroleum Production and Exploration Association）會議，並發出「生死攸關的信息」。





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，他同情該組織的行動意義，但質疑其價值。



拜登取消訪問澳洲 四國領導人望七國集團峰會會面

總理艾巴尼斯表示，四國領導人希望雪梨會議取消後在日本舉行會議。





澳洲、美國、日本和印度的領導人原定於 5 月 24 日在雪梨會晤，美國總統拜登也將於前一天在聯邦議會發表講話。





但由於美國國會就政府債務上限談判出現困難，拜登取消了對澳洲的訪問。





艾巴尼斯表示，四國領導人正試圖在本週末七國集團峰會於日本會面。



維州各地方議會懸掛彩虹旗

維州各地的地方議會正在懸掛彩虹旗，以紀念國際不再恐懼同性戀、跨性別與雙性戀日。





該行動是在幾個委員會被迫暫停變裝皇后的故事活動之後發生的，因為當時他們受到了威脅和恐嚇。





維州議會也在懸掛彩虹旗，據報導在大樓內舉辦了變裝故事會。





早前，州政府宣布資助澳州彩虹健康（Rainbow Health Australia）為服務機構提供性小眾包容培訓。





維州驕傲中心的行政總裁麗娃（Justine Dalla Riva）表示，最近發生的事件對性小眾社區造成了傷害。



新西蘭警方推斷惠靈頓旅館火災為蓄意縱火

新西蘭警方認為昨日（16日）惠靈頓旅館發生致命火災的原因為蓄意縱火，這場火災造成至少 6 人死亡。





調查人員已經進入被燒毀的樂福鞋旅館（Loafers Lodge），並表示損壞範圍很廣，包括倒塌的屋頂和高達一米的碎片堆。





警方已經證實，在致命大火發生前兩小時發生了另一起火災，他們希望向相關人士問話。





新西蘭消防及緊急隊伍發言人斯塔布斯（Bruce Stubbs）說，此案現已列為凶殺案處理。



收聽節目 新西蘭一場奪命大火 突顯該國住房問題嚴重 SBS Chinese 17/05/2023 06:22 Play

香港立法會三讀通過印花稅條例草案 調整價印花稅門檻

香港立法會三讀通過印花稅條例草案，並落實調整從價印花稅稅階的措施。





100 元從價印花稅的門檻由 200 萬元的物業調整至 300 萬元。有議員促請政府進一步放寬，協助更多首次置業的市民。





財經事務及庫務局局長許正宇表示，調整主要目標為減輕一般家庭首次置業的負擔。



體育消息

在科林伍德（Collingwood）可能退出澳洲無板籃球隊（Netball Australia）的消息傳出後，球隊已確認明年將舉辦一場由八支球隊組成的超級無板籃球比賽。



