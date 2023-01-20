SBS 新聞簡報（1月20日）

【達沃斯論壇】澳中代表就解除貿易限制會談

澳洲和中國的政府代表，證實在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇上進行了會談。





出席論壇的助理貿易部長艾爾斯，在會談中向中國商務部副部長王受文提出解除對澳商品的限制，指對華出口符合兩國的最佳利益。





此外，澳洲貿易部長費雷爾也確認會合中國商務部部長王文濤以視像方式進行會談。



澳航連續第三日有客機在起飛後出現問題

今日再有兩架澳航客機出現問題。





早上從墨爾本飛往雪梨的QF430航班，飛行僅10分鐘後就因為引擎問題而折返。另一架QF1516航班從墨爾本去坎培拉的客機則因襟翼有問題而中途返航。





今次是 連續第三日澳航客機出事 。發言人表示兩個航班都是發現問題後出於謹慎而折返。



新州男子舉槍指向警員後被擊斃

新州一名男子舉槍指向警員後被擊斃。





事發昨日下午約6點，在新州西北部Tenterfield，一名48歲男子在被警員上門確認人身安全後不久，進入當地警署並持槍指向警員。





其中一名警員開槍將男子擊傷，隨後施救，但他當場身亡。





當地的署理鄉鎮地區指揮官Steve Egginton形容這個是悲慘狀況，但警員除了開槍別無選擇。他說死因庭已接手調查，無法公佈更多細節。



原住民少年被殺案再多三人控謀殺

西澳原住民少年圖維被殺案，再有三人被控謀殺。





15歲的圖維去年10月在Middle Swan遇襲，10日後傷重不治。在現場的4人，21歲男子Jack Brearley已於去年被控謀殺。





另外三人，包括27歲男子Brodie Lee Palmer、24歲男子Mitchell Colin Forth和20歲女子Aleesha Louise Gilmore，今日在珀斯地方法院出庭，被控謀殺。





圖維的母親在庭外表示，這個只是公義彰顯的第一步，而親友會盡力在整個法律程序中保持堅強。



美國財政部官員將赴華為財長出訪做準備

據報美國財政部官員將於下月組團訪問中國，為財長耶倫訪華做準備。





耶倫日前和中國國務院副總理劉鶴在瑞士蘇黎世舉行會談，雙方同意加強有關宏觀經濟和金融問題的溝通。美方會後宣佈，耶倫正計劃訪問中國。





消息人士指，耶倫訪華的具體日期仍未確定，財政部人員先行前往中國做準備並確定後續事宜。



伊朗揚言報復歐盟列革命衛隊為恐怖組織

伊朗表示，如果歐盟將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織，將會予以報復。





美國已將這個準軍事組織列入外國恐怖主義組織名單並實施制裁，歐洲議會呼籲將其亦納入歐盟的觀察名單，並加強對德黑蘭的制裁。





伊朗國會議長、衛隊前司令Mohammad Bagher Qalibaf表示，將要令歐洲為此舉感到後悔。



澳洲醫學會籲對飲料徵收糖稅

該會建議對製造商添加到飲料中的每100克糖徵收40仙稅，指此舉將在25年內大量減少糖尿病、中風和心臟病，同時稅收還可產生高達8.14億元的年收入，用於預防性的健康措施。





該會引述報告指，全球已有85個地區徵收糖稅，過去一年半增加了40個。



雪梨海港大橋周日因拍電影需關閉

新州運輸署提醒民眾，雪梨海港大橋在本周日上午將會因為拍電影而臨時關閉。





由荷里活影星高斯寧主演的《特技獵人》（The Fall Guy）將會在大橋上取景，大橋雙向都會在1月22日星期日凌晨3點至上午10點期間關閉。





該電影由迪士尼製作，從去年10月開始在雪梨Moore Park拍攝，預計會為澳洲經濟帶來2.44億元。



體育消息

33歲的澳洲欖球國家隊Wallabies球員Kurtley Beale涉嫌性侵而在雪梨被捕。





他被指在去年12月，於Bondi一間酒店性侵一名28歲女子。女子其後在Tweed和Byron Bay警署報案，案件由雪梨東區警署接手。



