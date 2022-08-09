SBS 新聞簡報（7月3日）

國家廉政公署專員上任：拒絕政治化

國家廉政公署（NACC）專員布雷頓（Paul Brereton）表示，不希望見到廉署被政治化。





曾被國防部委任調查國防軍在阿富汗戰爭罪行的前法官布雷頓，成為首任廉署專員。他今日發表就職演說，形容國家廉署的成立是「歷史性的時刻」，並誓言會「無畏而公平」地行事。





他說會考慮所有案件的嚴重性和規模，但強調如果有人試圖利用公署為政治武器，他會毫不猶豫地作公開聲明，以免損害廉署聲譽。



【前州長舊愛】新州議員否認廉署指控

而在新州，前議員馬居利首次就廉署對其調查結果作出回應。





廉署上星期裁定，前州長貝莉珍妮安明知其前男友馬居利收受利益但沒通報，屬「嚴重貪污行為」，但未建議刑事檢控專員起訴貝莉珍妮安。





馬居利今日透過律師發表聲明，堅稱自己清白，強調涉事項目獲得時任州長和部長批准，而他本人並沒從中獲取個人利益。





他又批評傳媒侵犯他的家人和客戶私隱，包括使用無人機去窺視他的住宅。



普華永道洩密案 再解僱8名高管

會計師樓普華永道（PwC）再解僱8名高管，包括前行政總裁。





綠黨參議員波科克表示，普華永道最新一批解僱並不足以解決事件。他要求該公司徹底、完全、一次過披露內情。



以色列襲擊巴勒斯坦釀4死27傷

以色列襲擊巴勒斯坦武裝人員據點和武器庫，造成至少4人死亡，27人受傷。





以軍出動至少6架無人機，空襲約旦河西岸城市傑寧及附近地區，是兩星期內第二次對當地展開軍事行動。





以軍發言人表示，行動並非針對巴勒斯坦政府，亦不是要佔領當地，只是針對武裝人員進行反恐行動。



美國財長耶倫周四起訪華4天

中國財政部宣佈，美國財長耶倫將於本月6日至9日訪華。





美國財政部證實消息，指耶倫會向中方提出負責任地管理雙方關係，以及美方對中國反間諜法的擔憂，並強調無意與中國經濟脫鉤。





路透社引述美方官員表示，預料今次訪問不會取得重大突破，目的是尋求擴大部長級溝通。



西澳州議員被揭吃兩年空餉

西澳4名州議員被指擔任虛職而白竇兩年人工。





州議會的立法常務委員會自2021年成立以來只開過一次會，但4名任職主席、副主席和委員的議員，就獲得超過1萬元的工資。





這些議員分別來自工黨、自由黨和大麻合法化黨。



大學聯盟籲政府擴大資助原住民學額

澳洲大學聯盟（Universities Australia）呼籲當局，將政府資助原住民的大學學額適用於全體，而非僅限於鄉鎮和偏遠地區的原住民。





數據顯示，原住民有75%住在城鎮地區，而只有7%的原住民有大學學位。



體育消息

澳洲國家女子足球隊 Matildas 公佈澳新女足世界盃的23人大名單，當中19人在歐洲球會效力。



