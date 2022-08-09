SBS 新聞簡報（7月3日）

國家廉政公署專員上任：拒絕政治化
國家廉政公署（NACC）專員布雷頓（Paul Brereton）表示，不希望見到廉署被政治化。
，任何人都可以就有關聯邦層面的政府部門和人員的不當行為進行申訴。目前該署已接獲超過40宗轉介個案。
曾被國防部委任調查國防軍在阿富汗戰爭罪行的前法官布雷頓，成為首任廉署專員。他今日發表就職演說，形容國家廉署的成立是「歷史性的時刻」，並誓言會「無畏而公平」地行事。
他說會考慮所有案件的嚴重性和規模，但強調如果有人試圖利用公署為政治武器，他會毫不猶豫地作公開聲明，以免損害廉署聲譽。
【前州長舊愛】新州議員否認廉署指控
而在新州，前議員馬居利首次就廉署對其調查結果作出回應。
廉署上星期裁定，前州長貝莉珍妮安明知其前男友馬居利收受利益但沒通報，屬「嚴重貪污行為」，但未建議刑事檢控專員起訴貝莉珍妮安。
不過，及其兩名商業夥伴。
馬居利今日透過律師發表聲明，堅稱自己清白，強調涉事項目獲得時任州長和部長批准，而他本人並沒從中獲取個人利益。
他又批評傳媒侵犯他的家人和客戶私隱，包括使用無人機去窺視他的住宅。
普華永道洩密案 再解僱8名高管
會計師樓普華永道（PwC）再解僱8名高管，包括前行政總裁。
，曾有內部人員向跨國企業分享澳洲政府的機密稅務政策文件。據報事件涉及63人，而該公司一直被備受壓力要求公開名單。
綠黨參議員波科克表示，普華永道最新一批解僱並不足以解決事件。他要求該公司徹底、完全、一次過披露內情。
以色列襲擊巴勒斯坦釀4死27傷
以色列襲擊巴勒斯坦武裝人員據點和武器庫，造成至少4人死亡，27人受傷。
以軍出動至少6架無人機，空襲約旦河西岸城市傑寧及附近地區，是兩星期內第二次對當地展開軍事行動。
以軍發言人表示，行動並非針對巴勒斯坦政府，亦不是要佔領當地，只是針對武裝人員進行反恐行動。
美國財長耶倫周四起訪華4天
中國財政部宣佈，美國財長耶倫將於本月6日至9日訪華。
美國財政部證實消息，指耶倫會向中方提出負責任地管理雙方關係，以及美方對中國反間諜法的擔憂，並強調無意與中國經濟脫鉤。
路透社引述美方官員表示，預料今次訪問不會取得重大突破，目的是尋求擴大部長級溝通。
西澳州議員被揭吃兩年空餉
西澳4名州議員被指擔任虛職而白竇兩年人工。
州議會的立法常務委員會自2021年成立以來只開過一次會，但4名任職主席、副主席和委員的議員，就獲得超過1萬元的工資。
這些議員分別來自工黨、自由黨和大麻合法化黨。
大學聯盟籲政府擴大資助原住民學額
澳洲大學聯盟（Universities Australia）呼籲當局，將政府資助原住民的大學學額適用於全體，而非僅限於鄉鎮和偏遠地區的原住民。
數據顯示，原住民有75%住在城鎮地區，而只有7%的原住民有大學學位。
體育消息
澳洲國家女子足球隊 Matildas 公佈澳新女足世界盃的23人大名單，當中19人在歐洲球會效力。
主教練古斯塔夫森表示有太多好球員可以選擇，每位球員都想參加本土舉辦的世界盃。
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