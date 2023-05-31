【米缸中的老鼠？】普華永道員工仍可存取國防秘密網絡

綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge）將普華永道(PwC) 繼續為政府提供建議喻為「血庫中的吸血鬼」。

Picture of a PwC logo on a building.

隨著圍繞公司的醜聞發酵，九名普華永道合夥人被告知要休假。 Source: AAP / Dan Himbrechts

要點：
  • 普華永道員工仍然可以查看國防機密網絡。
  • 財政部於 2018 年首次意識到普華永道存在潛在問題。
  • 該公司與國防部簽訂了 54 份總值逾 2.2 億澳元的合約。
陷入困境的會計師樓普華永道，其員工仍然可以查看國防秘密網絡 (DSN)，這是澳洲國防情報局使用的內部通訊服務，儘管醜聞使該公司陷入深淵。

九名普華永道合夥人被勒令休假，因為
有高層曾向跨國公司洩露政府機密文件以逃避稅務

，而正被當局調查。

但工黨正要求該公司公佈所有 53 名參與洩漏稅務資料的員工，參議員奧尼爾（Deborah O'Neill）表示，不這樣做將等同「掩蓋事實」。

綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge）比喻允許普華永道繼續向政府作出建議等同將「吸血鬼放在血庫」。該公司與國防部簽訂了 54 份總值逾 2.23 億澳元的合約。
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綠黨參議員舒布里奇表示，普華永道繼續為政府提供建議就像「血庫中的吸血鬼」。 Source: AAP / Mick Tsikas
參議院周二（5月30日）透露，財政部於 2018 年首次收到有關該公司有問題的警告，時任財政部秘書肯尼迪（Steven Kennedy）將其行為標記為「明顯令人不安」。

普華永道獲得一份價值 1900 萬澳元的合約，高於最初的 640 萬澳元，以幫助國防秘密網絡升級，國防部官員使用國防秘密網絡互相溝通，箕澳洲外交貿易部和退伍軍人事務部等部門分開。

國防部秘書長莫里亞蒂（Greg Moriarty）堅稱，在處理機密級資料時，伺服器具有「你所期望適當的環繞式設計」，並表示任何有權查看的普華永道員工都有「適當的安全審查」。

但據透露，自醜聞爆發以來，沒有進行額外的誠信檢查。

官員均無法確認有多少普華永道員工在該部門之中，也無法確定他們對國防秘密網絡的訪問權限。
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陷入困境的顧問公司普華永道 (PwC) 因洩露機密稅務資料而勒令九名合夥人休假。 Source: SBS
舒布里奇參議員說，該公司一直在「像禿鷹一樣盤旋以獲得這些合約」。

他問：「根本沒有做額外的檢查……對此你滿意嗎？」。

莫里亞蒂沒有直接回答，聲稱該部門是「有條理地」讓普華永道參與，作為整個政府回應的一部分。

舒布里奇參議員回應：「你甚至都沒有做過基本的誠信測試，沒有條理的，冷淡的。這樣描述更好，不是嗎？」。

上周，財政部將普華永道的柯林斯 (Peter Collins) 移交給澳洲聯邦警察，以了解他在醜聞中所扮演的角色。
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柯林斯去年年底在稅務從業者委員會的調查後辭職，該調查禁止他在明年之前擔任稅務代理人。


周二(5月30日)據報，當澳洲稅務局要求提供資料時，財政部於 2018 年首次意識到柯林斯的問題。

但由於稅務局對其調查保密，官員們表示，財政部並不了解柯林斯正在接受調查的全部內容。

財政部秘書肯尼迪表示，該公司的行為「顯然令人不安」，但證實它會繼續向他的部門提供審計服務。

他說：「我們將非常仔細地考慮我們未來的採購安排，但我們將按照金融部門提供給我們的建議行事。」


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金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）將該公司的行為描述為「絕對令人髮指」。 Source: AAP / Lukas Coch
在周二（5月30日）時披露，財政部於 2018 年首次意識到柯林斯的問題。



但由於稅務局對其調查保密，財政部表示，並不了解柯林斯正在接受調查的全部內容。



財政部次長肯尼迪表示，該公司的行為「顯然令人不安」，但證實它會繼續向他的部門提供審計服務。



他說：「我們將非常仔細地考慮我們未來的採購安排，但我們將按照金融部門提供給我們的建議行事。」

金融部長加拉格爾（Katy Gallagher）將普華永道的行為描述為「絕對令人髮指」，並表示轉介給警方是適當的。

但加拉格爾參議員強調，政府不能切斷與普華永道的關係，因為沒有違反採購規則。

她警告說：「我知道人們希望我們取消現有的採購合約，但如果沒有重大的財務風險，這是不可能的。」

綠黨參議員麥金(Nick McKim)表示，普華永道繼續參與為政府提供建議是一種「荒謬的情況」。

「讓我們明確一點，這間公司竊取了財政部的機密資料，並從中獲利，以幫助他們的客戶避免真正在澳洲納稅。」
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Published 31 May 2023 1:12pm
By Finn McHugh
Source: SBS
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