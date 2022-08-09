SBS 新聞簡報（8月3日）

軍演失蹤軍人遺體殘肢被發現

上星期在軍事演習中直升機失事的失蹤軍人的遺體殘肢被發現。





上星期五，一架澳軍直升機在「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演期間墜毀於昆州Hamilton Island附近。當局其後打撈到直升機大件殘骸，並於本周一將搜救行動改為搜索遺體的行動。





軍演的聯合行動司令比爾頓今日表示，一部遙控的水底探測車在直升機殘骸之中找到了人體殘肢。他說目前未能確認身份，但已通知了失蹤軍人的親屬。



達頓拒絕參加伽馬原住民節日

總理艾巴尼斯邀請反對黨領袖達頓出席 今年的伽馬文化藝術節 （Garma Festival），但被拒絕。





艾巴尼斯表示，達頓應該參加這個活動，藉此和原住民交流，了解為何他們希望見到原住民之聲入憲。但達頓表示他知道原住民社區的想法，形容該節日只是「贊成」陣營圍爐取暖。





反對黨副領袖利蘇珊批評艾巴尼斯，將是否出席活動上升為政治議題。「為原住民帶來正確的積極政策，不只是一個節日。」



塞內加爾封殺TikTok打擊異見

西非國家塞內加爾宣佈封禁中國社交平台TikTok。





除了禁止使用該程式，政府還限制國民使用網絡，被視為是打擊異見的做法。但當局強調此舉是為了消除影響國家穩定的威脅。





在此之前，政府已取締該國最大反對黨並拘捕反對黨領袖。





塞內加爾一名小販證實已無法連接TikTok。他說很多小本生意無法負擔商舖，要依賴這些社交程式來做生意。



特朗普稱副總統有權推翻大選結果

美國前總統特朗普聲稱，時任副總統彭斯有法定權力否定大選結果。





特朗普涉嫌 試圖推翻2020年總統大選結果 而被刑事檢控。彭斯回應重申他無權推翻選舉，又指當時特朗普要求他將自己置於憲法之上，但他選擇了憲法。





特朗普出庭前在社交網站發文，再次表示彭斯可以阻止國會確認大選結果，又指今次檢控反映拜登政府貪腐和失敗。



新州廉署調查廳長利益衝突案

新州廳長涉嫌利益衝突一案，可能牽涉更多物業。





前獵人區事務廳長克坎索普，被揭其家族在獵人區擁有大量物業，涉及利益衝突而辭職，並被轉介廉政公署調查。





州長柯民思表示，廉署正調查當地是否有更多建築項目是克坎索普經手，而令其獲得私人利益，但目前他不適宜再作更多評論。



新州車禍巴士被加控傷人罪

新州巴士致命車禍 ，巴士司機Brett Andrew Button被加控25項不當行為導致他人受傷的罪名。





今年6月，涉事巴士載著35名參加完婚禮賓客在獵人谷失控翻側，車禍造成10人死亡。





被告之前已被控10項危險駕駛導致他人死亡罪名，正在保釋候審。



護老行業促准長者用公積金付費

高齡護理業界表示，支持專家提出允許使用公積金付費的建議。





高齡及社區護理供應商協會（Aged and Community Care Providers Association）表示，半數供應商是「蝕住做」，目前的政府資助並不可持續。





該會預計需求會在未來10年翻一倍，建議當局開放公積金作為付費來源。



體育消息

澳洲單車手Rob Stannard被認定在2018及2019年違反興奮劑規定，遭到國際單車聯盟禁賽。



