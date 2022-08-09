SBS 新聞簡報（8月4日）

中國宣佈取消澳洲大麥進口限制

中國在限期之前宣佈取消對澳洲大麥的進口限制。





限期8月11日之前，中國商務部今日宣佈，由於大麥市場情況出現變化，已經無必要繼續對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，將從明日起終止。





澳洲貿易部長費雷爾表示，此舉證明工黨政府在談判中採取「冷靜而一致的方法」，是完全恢復澳中正常貿易的積極一步。他說中國高達80.5%的關稅阻擋了每年近10億元的大麥交易。



央行料澳洲經濟今年內保持疲軟

儲備銀行預計，因生活開支壓力降低國內市場需求，澳洲經濟今年會保持疲軟。





央行今日發表貨幣政策聲明，預期租金、能源費用和勞動力市場緊張，不會緩解通脹壓力，因此通脹率在2025年底之前不會回到目標區間。





財政部長查默斯表示，在物價和基準利率攀升下，財政部和儲備銀行都一直預計經濟會大幅放緩，而政府正在做的是為民紓困。





「通脹從去年3月季度、大選之前已開始，持續了很高和很久......因此政府的最高優先事項就是生活開支援助。」



警方指達頓不諳太平洋島國受賄案

聯邦警察證實，反對黨領袖達頓對太平洋島國受賄的事件並不知情。





上月有傳媒披露，政府一筆2018年用於離岸難民羈留設施的9300萬元資金，經過雪梨商人Mozammil Bhojani，最終流向瑙努政客的銀行戶口。時任內政部長的達頓回應稱毫不知情。





聯邦警察副警務處長高根（Neil Gaughan）今日向參議院一個委員會的調查聽證會表示，當年有向達頓簡報行賄事件，但沒告知警方正在調查該名涉事商人。



國防部暫停達爾文住房工程

國防部在達爾文北區Lee Point的住房計劃因受到反對而擱置。





過去數月，當地居民和原住民社區一直反對這個Defence Housing Australia計劃，因當地過百公頃的雨林有著文化和生態意義。





國防部回應，已停工至少到2024年3月底，期間當局會和相關機構合作，解決原住民的文化遺產問題。



昆州提供免費乙型腦膜炎疫苗

昆州宣佈 為兒童提供免費的乙型腦膜炎球菌疫苗 。





衛生廳長芬蒂曼表示，政府將在3年內撥款9000萬元，為2歲以下兒童以及15至19歲青少年，從明年開始免費提供該款疫苗，在家庭醫生、社區診所和原住民醫療服務中心都可以接種。





昆州是繼南澳之後第二個為弱勢社群提供這款免費疫苗的州份。



西澳州長質疑ABC助長示威

西澳當局質疑，傳媒事先知道有人在石油企業Woodside總裁位於珀斯的家門外示威，但知情不報。





本周三發生的抗議迫使反恐警察出動拘捕示威者。州長庫克表示，當時有澳洲廣播公司（ABC）的《四角方圓》節目組人員在場，並質疑如果不是傳媒報道，示威者是否會去私人物業採取行動。





不過澳廣回應只是去收集新聞素材，事先不知道有抗議活動。



南韓連續兩日襲擊案釀十數傷

南韓連續兩日發生襲擊案。





城南市昨日發生駕車撞人和持刀的無差別襲擊案，造成14人受傷，警方拘捕22歲疑犯並調查動機。





中部城市大田一間高中有教師遇襲，警方正在追捕疑犯。



尼日爾軍政府終止與法軍合作

尼日爾軍政府表示，已終止和法國在打擊伊斯蘭叛亂方面的合作。





目前有1000至1500名法軍士兵在尼日爾，而該國軍隊在上星期發動政變。





法國外交部表示已暫停相關行動，但指合作是由合法政權簽署，並非目前掌權的軍方。



體育消息

加拿大的亞伯達省政府宣佈，由於預計開支高達26.8億元，撤回申辦2030年英聯邦運動會。



